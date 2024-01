Google vous suit à la trace ! Voici la technique pour l’en empêcher

Google peut vous suivre à la trace grâce à votre smartphone. Mais ces quelques manipulations font en sorte qu’il ne le fasse plus.

Grâce à ses applications installées sur votre smartphone, le numéro un de la recherche en ligne arrive à vous suivre où que vous alliez. Dans la mesure où vous ne souhaitez plus que Google vous suive à la trace, voici comment désactiver la localisation.

Parmi ses applications, prenons le cas de Google Maps en particulier. En plus de vous suivre à la trace, le service archive vos déplacements pour établir une carte personnelle. C’est la fonctionnalité Timeline. Cette dernière aide à vous rappeler des lieux que vous avez visités, des itinéraires et de vos voyages.

L’historique de localisation est une fonctionnalité pratique à bien des égards. Mais si vous faites partie de ceux qui craignent beaucoup pour leurs données personnelles, vous aimeriez certainement pouvoir vous en soustraire.

Faire en sorte que Google Maps cesse la localisation

La désactivation de la localisation s’effectue dans l’application Google du smartphone. À noter que l’opération est également réalisable depuis un ordinateur sur un navigateur. Vous procédez comme suit si vous utilisez votre téléphone :

Ouvrez l’application Google, puis appuyez sur votre photo de profil

Appuyez sur le bouton Gérer votre compte Google

Sélectionnez la section Données et confidentialité

Entrez dans Paramètres de l’historique , puis Historique des positions

, puis Appuyez sur le bouton de désactivation

Si vous utilisez un ordinateur, il faut lancer un navigateur et ouvrir la page Mon Activité de Google. Ensuite, vous n’avez plus qu’à appuyer sur le bouton “Désactivé” pour stopper Timeline. À noter que dans la version française de la page, la fonctionnalité peut s’appeler Vos trajets.

Suppression automatique des données de localisation

Google ne fait pas que vous suivre à la trace. Pour la fonctionnalité Timeline, le géant de l’Internet conserve également vos données de localisation. Voici comment faire en sorte que l’application supprime automatiquement vos informations de déplacement :

Ouvrez l’application Google, puis appuyez sur votre photo de profil

Appuyez sur le bouton Gérer votre compte Google

Sélectionnez la section Données et confidentialité

Entrez dans Paramètres de l’historique , puis Historique des positions et Choisir une option de suppression automatique

, puis et Choisissez une option dans Suppression automatique. À noter que 3, 18 et 36 mois sont les options que propose Google

Précisons qu’une fois la fonctionnalité Timeline désactivée, il n’est plus possible de configurer la suppression automatique. Vous aurez alors à supprimer manuellement votre historique de positions et vos données de localisation.

Pour ce faire, il vous cette fois-ci ouvrir Google Maps. Allez dans la section Vos trajets ou Timeline pour accéder à tous les endroits visités. En appuyant sur les trois points à droite, vous faites apparaître un menu avec l’option Supprimer tous les lieux visités.

Est-ce que Google arrête vraiment de vous suivre ?

Que vous utilisiez un smartphone Android ou un iPhone, il y a la possibilité de restreindre le GPS aux services ou applications de Google. Sachez également que Maps propose un mode incognito. Ce dernier fait en sorte que l’application n’enregistre pas vos recherches et votre historique des positions.

Vers la fin de l’année 2023, Google a opéré des changements dans sa gestion des données de localisation. Celles-ci ne sont plus stockées en ligne, mais sur le smartphone. Le géant de l’Internet s’est également engagé à les effacer automatiquement après trois mois, par défaut, sauf si l’utilisateur change ce réglage.

Mais ne soyons pas naïf. Les réglages mentionnés plus haut n’empêchent pas vraiment Google de vous suivre à la trace. Le numéro un de la recherche en ligne peut toujours passer par des applications tierces pour collecter les données de localisation. Le seul moyen de se débarrasser du traçage est de ne pas avoir un smartphone.