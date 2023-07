Ce hacker mexicain braque les banques du monde entier avec un malware Android

Un hacker mexicain audacieux secoue les institutions bancaires mondiales en utilisant un malware Android redoutable. Cette attaque sophistiquée menace la sécurité financière mondiale, générant des inquiétudes croissantes au sein de l’industrie.

Un hacker mexicain doté d’une expertise technologique redoutable fait trembler les banques du monde entier. Cette intrusion sans précédent soulève des questions urgentes sur la sécurité financière mondiale. Comment un individu a-t-il réussi à contourner les systèmes de sécurité sophistiqués des institutions bancaires ? Quelles mesures sont prises pour contrer cette menace grandissante ?

Découvrez les détails de cette histoire troublante qui met en évidence les enjeux cruciaux de la cybersécurité dans l’industrie bancaire moderne.

Le maître d’orchestre des attaques visant les banques du monde entier a été identifié : Neo_Net, un hacker mexicain. Les révélations proviennent du chercheur en sécurité, Pol Thill, qui a mis en lumière l’utilisation d’un malware Android pour s’infiltrer dans les systèmes de sécurité de multiples institutions.

Neo_Net, a Mexican e-crime actor, is behind an Android malware campaign that's stolen €350,000+ and compromised PII data.



