Ce hacker ukrainien a DETRUIT le Data Center russe de Gazprom et Rosneft

Comme vous le savez déjà, la tension entre la Russie et l'Ukraine dure depuis un moment. Et là encore, un groupe de hackers ukrainiens a fait fort : ils ont réussi à détruire un Data Center russe.

Suite à une attaque de drone ukrainienne qui a infligé d'importants dégâts en Russie, l'objectif s'est porté sur un centre de données. Dans un mouvement à la fois audacieux et stratégique, des hackers ukrainiens, avec l'appui de la division cyber du Service de sécurité d'Ukraine, ont mené une attaque dévastatrice. Ils visaient un centre de données russe, qui hébergeait les systèmes numériques de grandes entreprises comme Gazprom et Rosneft.

D'après cet article, les hackers essaient de trouver plus de moyens pour profiter de la guerre en Ukraine. Et cette fois, en collaboration avec le département cyber du Service de sécurité ukrainien (SBU) et BLACKJACK, ces hackers ukrainiens ont orchestré une attaque d'une précision remarquable. Leur but était un centre de données russe crucial, qui conservait les données critiques de plus de 10 000 entités russes.

Au sein de ce groupe, on retrouvait des géants de divers secteurs : défense, pétrole, gaz, et télécommunications. Et le pire, les victimes de cette frappe comprenaient des entreprises de renom telles que Gazprom et Lukoil, parmi d'autres.

De façon dévastatrice, l'assaut a anéanti plus de 300 To de données, rendant inopérants 400 serveurs virtuels et 42 serveurs physiques. Et pour information, ces machines étaient essentielles, car elles contenaient des données indispensables au contrôle des opérations de production.

C'est une contre-attaque de l'Ukraine contre la Russie…

Cette opération n'était pas juste un coup de tête, mais une réaction bien pensée. « La destruction du service cloud russe était une réponse à l'attaque contre notre centre de données Parkovyi en janvier », a expliqué une source. Eh bien, cela souligne le va-et-vient des cyberattaques entre les deux pays.

Dans ce contexte, où les cyberattaques sont devenues habituelles, saboter le Data Center russe est un signe clair que la tension monte. Cela montre que les affrontements sur internet prennent de l'ampleur. Par exemple, quand Kyivstar a été attaqué le 12 décembre 2023, cela a laissé l'Ukraine sans internet ni téléphone. Cela prouve que ces batailles numériques deviennent plus fréquentes et plus sérieuses.

L'attaque sur le Data Center russe nous fait voir que le cyberespace est devenu un nouveau terrain de guerre. Avec les milliers d'attaques que la Russie lance contre l'Ukraine chaque année, la situation est déjà tendue. De plus, cette dernière action des hackers ukrainiens nous alerte sur combien ces attaques peuvent être dangereuses.

À mon avis, elles ne font pas que supprimer des données ou couper des services. Elles menacent la sécurité du pays, l'économie et même notre quotidien.

Mais, de votre côté, qu'en pensez-vous de cette riposte des hackers ukrainiens contre le Data Center russe ? Laissez votre avis en commentaire.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.