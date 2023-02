Hackers russes : l’Allemagne sonne l’alarme sur un danger massif

Les hackers russes constituent une menace considérable pour l’Allemagne, a averti la ministre de l’Intérieur allemande, Nancy Faeser. Des infrastructures critiques, comme le Bundestag et les ministères fédéraux sont en danger.

L’Allemagne a récemment sonné l’alarme sur le danger provoqué par les hackers russes, qui sont de plus en plus actifs dans le pays. Cette situation préoccupe grandement les responsables allemands, qui craignent que ces attaques ne puissent causer des perturbations majeures dans l’économie du pays.

Hackers russes : une menace croissante pour la sécurité allemande

La ministre de l’Intérieur allemande, Nancy Faeser, a émis une mise en garde contre les attaques massives des hackers russes. Ils constituent une menace pour l’Allemagne en termes de sabotage, de désinformation et d’espionnage. Faeser a affirmé que Vladimir Poutine avait investi des sommes importantes dans les cyberattaques.

Celles-ci sont devenues une nouvelle stratégie dans la guerre d’agression de la Russie. Dans le but de renforcer la protection contre les cybermenaces, le gouvernement allemand a intensifié ses efforts en mettant en place un organisme de sécurité comme le BSI pour résoudre les attaques.

Néanmoins, la ministre a mis en exergue la persistance d’un risque élevé d’espionnage perpétré ou orchestré par d’autres pays. Par conséquent, elle recommande une coopération entre tous les organismes allemands pour faire face à ces menaces.

La ministre a également appelé à une évolution constante des capacités de défense contre ces attaques, alors que les pirates informatiques continuent d’améliorer leurs moyens d’attaque et leurs technologies.

Soutien de l’Allemagne à l’Ukraine : des vagues de cyberattaques russes en réponse

Les attaques informatiques ont augmenté depuis que l’Allemagne a commencé à apporter un soutien à l’Ukraine dans son conflit avec la Russie. Les spécialistes de la sécurité avertissent des dangers que ces attaques font peser sur la sécurité nationale allemande, particulièrement en ce qui concerne les infrastructures critiques et les activités politiques.

Les hackers russes sont souvent pointés du doigt, notamment pour l’attaque massive contre le Parlement allemand en 2015. Il y a deux ans, les pirates informatiques ont également réussi à s’introduire dans le bureau d’Angela Merkel, mettant en lumière l’étendue des cyberattaques visant les institutions allemandes.

Les récentes cyberattaques menées dans tous les niveaux de la société allemande ont affecté la vie quotidienne. Avec l’annonce du groupe de hackers russes Killnet de son intention de perturber encore davantage la vie en Allemagne, les autorités sont en état d’alerte et cherchent à renforcer la cybersécurité du pays.

Hackers russes : l’Allemagne visée par des attaques politisées

L’Allemagne est l’un des pays les plus visés par les pirates informatiques, selon des experts en cybersécurité. La plupart du temps, les opérations sont dissimulées. Cependant, les enquêtes ont souvent révélé que des pirates russes étaient à l’origine de ces cyberattaques.

Les experts ont également constaté que les attaques étaient de plus en plus politisées. C’est d’autant plus correct lorsqu’il y avait des changements dans les relations entre l’Europe, l’Ukraine et la Russie. Selon les analyses, les attaques de moindre envergure constituent souvent un indicateur précurseur d’attaques plus élaborées à venir.

Les pirates informatiques intensifient leurs attaques chaque fois que l’Europe intensifie ses sanctions contre la Russie ou accélère l’aide à l’Ukraine. Les attaques récentes ont visé des cibles telles que le parlement allemand, les systèmes informatiques de l’OTAN et les ordinateurs du gouvernement bulgare. Les experts ont souligné la nécessité de prendre ces attaques au sérieux et de renforcer la cybersécurité.