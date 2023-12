Burger King gratuit contre reconnaissance faciale : faut-il s’inquiéter ?

Au Brésil, vous pourrez avoir une réduction, ou burger gratuit si vous avez la gueule de bois. C’est le fameux « Hangover Whopper » de Burger King. Et pour déterminer votre état, le géant des fast-foods utilise un système de reconnaissance faciale.

Il n’est pas rare qu’une personne consomme une petite dose d’alcool entre Noël et le Nouvel An. Et Burger King a profité de cette occasion pour lancer une campagne marketing efficace. Le « Hangover Whopper » a pour objectif de vous offrir une réduction, voire un burger gratuit si vous avez la gueule de bois. Il suffit de montrer votre visage à une caméra de reconnaissance faciale et le tour est joué. Un logiciel prend ensuite le relais, et détermine si vous avez trop bu la veille. Mais certains spécialistes sont réticents avec cette stratégie.

Une opportunité pour les bons vivants

À l’occasion du « Hangover Whopper », Burger King va offrir des burgers aux personnes qui participent au jeu. Il suffit de montrer son visage face à une caméra, et c’est tout. Si vous utilisez l’application de ce fast-food, vous n’aurez qu’à passer par votre appareil photo. Ce jeu garantit un amusement total pour les usagers. Burger King a même marqué le coup avec sa campagne de promotion.

« À la fin de l’année, c’est vendredi tous les jours et la gueule de bois fait son apparition. Burger King présente le Hangover Whopper, une technologie qui analyse votre niveau de gueule de bois, et offre une réduction sur le combo idéal pour vous aider à la combattre ». Un extrait de la promotion du jeu.

Pourtant, le Hangover Whopper ne fait pas l’unanimité

Le système de reconnaissance faciale a toujours été un sujet de débat chez les internautes. Et le Hangover Whopper n’échappe pas à cette règle. En effet, cette technologie pourrait impacter la confidentialité d’une personne. C’est le cas de Rite Aid, qui ne peut plus exploiter la reconnaissance faciale. Après des enquêtes approfondies, cette pharmacie a accusé à tort des milliers de personnes de vol à l’étalage.

Toutefois, Burger King a rassuré le public avec son « Hangover Whopper ». Comme quoi, le géant des fast-foods est bienveillant envers ses clients les plus fidèles.

« Ce système n’est pas efficace à 100 % »

Certains internautes s’inquiètent sur la vie privée avec le « Hangover Whopper ». D’autres se focalisent sur la fiabilité de cette campagne. En effet, certains spécialistes affirment qu’il est très difficile de détecter une gueule de bois avec la reconnaissance faciale. Selon ces experts, cette technologie n’est pas très précise avec les autres types de visages. De plus, elle n’est pas capable de distinguer les émotions.

Burger King respecte votre vie privée

Les plus réticents seront rassurés par la déclaration de Burger King. Certes, les clients doivent prendre une photo de leur visage pour profiter du « Hangover Whopper ». Pourtant, le géant américain s’engage à ne pas partager vos photos. Ces contenus ne seront pas utilisés pour des fins publicitaires.