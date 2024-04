Cet hypnotiseur vend des photos intimes des femmes contre des crypto

Même les performances des hypnotiseurs peuvent cacher des activités malveillantes. C'est le cas de ce spécialiste Robert Temple, qui vole les photos intimes de ces victimes. Il utilise sa tournée Red Raw pour masquer ses intentions.

« Des choses seront imaginées, les identités des gens seront oubliées, changées et leur réalité complètement modifiée ». Cette phrase d'accroche annonce déjà la couleur des séances d'hypnose de Robert Temple. Il a même affirmé que la comédie sera au milieu du spectacle. Pourtant, ce spécialiste a d'autres priorités.

Robert Temple : un hacker derrière son masque d'hypnotiseur ?

Notre spécialiste, Robert Temple, n'a pas de compétences notables en informatique. Par contre, il est assez doué pour discuter et tirer les données sensibles de ses cibles. C'est avec cette technique qu'il a réussi à infiltrer les comptes Snapchat de ses victimes. Il a alors téléchargé les photos intimes de ces femmes, et les a revendues en ligne.

« Il n'avait pas de compétences informatiques particulières, nous pensons donc que c'est sa capacité à se concentrer sur les informations personnelles des gens qui lui a permis de trouver des mots de passe. Cependant, il avait un don pour l'ingénierie sociale, ce qui fait sans aucun doute partie de son succès en tant qu'artiste, mais malheureusement, il l'a exploité d'une manière très cruelle. »

Une des victimes a témoigné

Robert Temple a réussi à infiltrer deux comptes Snapchat. Une des cibles a partagé ses inquiétudes sur le web. Pour elle, les photos dans sa messagerie étaient destinées à son partenaire. Mais l'hypnotiseur a vendu ces contenus en ligne.

« Ça me donne mal au ventre. Je me sens violé, ciblé. C'est incroyable que quelqu'un se sente autorisé à envahir ma propriété privée pour son propre gain monétaire. C'était si personnel, si ciblé. Cela m'a fait me sentir tellement en danger, même maintenant, trois ans plus tard, j'ai une peur constante que quelqu'un ait pu voir mes photos, quelqu'un à côté de moi dans le train… c'est là, la peur constante » déclare une des victimes.

Une personne est tombée par hasard sur un forum assez particulier. Cette plateforme était destinée aux partages de photos intimes. Les utilisateurs peuvent demander des images d'une personne spécifique. Les autres vont fournir ces contenus, contre des rémunérations. Et Robert Temple était un des vendeurs de photos.

Cette personne a alors prévenu notre victime de la situation. Il a recadré les photos pour qu'on ne puisse voir que la tête. Cependant, d'autres utilisateurs du forum ont vu le corps de la jeune femme.

« Ce qui était plus effrayant, c'est que mon nom était là. Je savais que c'étaient des images qui n'avaient été partagées nulle part, donc je ne savais pas trop comme ils les avaient obtenues ».

La victime n'a pas tardé à réagir. Elle a d'abord informé son partenaire de la situation. Ce dernier a appelé la police. Après les enquêtes, Robert Temple a été reconnu comme responsable de ces extractions et ventes de données. Notre hypnotiseur est actuellement derrière les barreaux.

