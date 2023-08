Une jeune femme asiatique à soumis sa photo à l’IA pour l’améliorer, mais l’outil a totalement transformé son visage. La peau a été blanchie, les yeux sont devenus bleus en plus d’avoir été débridés. Si la situation paraît a priori anodine, elle démontre clairement un grave biais de l’IA.

Rona Wang, une étudiante du MIT (Institut de technologie du Massachusetts, États-Unis) a utilisé l’IA pour retoucher l’une de ses photos. Elle raconte qu’elle a voulu créer une photo « plus professionnelle » pour son profil LinkedIn. La requête soumise à l’IA va dans ce sens.

Elle explique avoir utilisé le générateur d’images AI Playground. Wang a téléchargé sa photo sur la plateforme avant de soumettre l’invite suivante : « Donnez à la fille sur la photo d’origine une photo de profil LinkedIn professionnelle ».

THIS WOMAN ASKED AI TO IMPROVE HER HEADSHOT AND IT TURNED HER WHITE



Asian-American MIT graduate, Rona Wang, used an AI image generator to professionalize her headshot, but the AI ended up lightening her skin and changing her race.



