L’IA nous cachera-t-elle si elle découvre des extraterrestres ?

La Semaine mondiale de l’espace 2023 est arrivée, marquant le 66e anniversaire de l’ère spatiale. Au sein de cet événement, l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur l’astronomie et l’exploration spatiale est au centre de l’attention. Keith Cooper de Space.com explore comment l’IA pourrait être un atout dans la recherche d’extraterrestres.

Traditionnellement, la recherche de signaux extraterrestres s’est heurtée à un défi majeur : le bruit radio omniprésent dans le cosmos. Le ciel est inondé de signaux radio provenant de diverses sources, de l’ionosphère perturbée aux interférences radioélectriques causées par la technologie humaine. Au milieu de ce tumulte, la quête d’un signal extraterrestre est comparable à chercher une aiguille dans une botte de foin.

Quête d’extraterrestres : l’IA, nouvelle lueur d’espoir dans les étoiles

Pendant plus de 60 ans, les scientifiques ont scruté le ciel en quête de signes de vie extraterrestre, sans succès. La vaste étendue de l’espace à explorer par rapport à nos capacités limitées explique en partie pourquoi nous n’avons pas encore trouvé de preuves d’une telle vie. mais cela va changer avec l’adoption de l’IA dans la chasse aux extraterrestres.

L’IA est de plus en plus intégrée dans la recherche de signaux extraterrestres. Il s’agit d’ailleurs d’une forme d’IA axée sur des tâches spécifiques. Les astronomes utilisent des algorithmes d’apprentissage automatique pour trier les données astronomiques. Ce qui leur permet de distinguer les signaux potentiellement extraterrestres du bruit ambiant. Ces algorithmes sont formés pour reconnaître les signaux radio familiers, tels que ceux des téléphones portables et des émetteurs radio locaux, et à les exclure.

Chasse aux extraterrestres : découverte de signaux mystérieux grâce à l’IA

L’apprentissage non supervisé est une autre approche, où l’IA détermine seule ce qui est pertinent, sans préjugés humains. Cette méthode permet de détecter des signaux inhabituels ou inconnus dans les données.

Récemment, un projet a utilisé l’apprentissage automatique pour analyser les données du télescope de Green Bank. Celui-ci a pu identifier huit signaux inexpliqués provenant de cinq systèmes stellaires différents. Bien que ces signaux n’aient pas encore été répétés, leur découverte a ouvert la voie à une nouvelle génération d’IA pour la recherche de signaux extraterrestres.

L’IA est également envisagée pour les missions spatiales. Les vaisseaux spatiaux équipés d’algorithmes d’apprentissage automatique pourraient détecter des anomalies sur des planètes, des lunes ou des astéroïdes qui pourraient indiquer la présence de sondes extraterrestres. Cette technologie permettrait des évaluations en temps réel, sans attendre le retour des données sur Terre.

IA et SETI : la fusion prometteuse entre la technologie et l’exploration cosmique

L’IA offre en effet un avantage considérable dans le domaine de l’astronomie et de la recherche de vies extraterrestres en raison de sa rapidité. Cependant, l’humain reste essentiel pour enquêter sur les signaux suspects identifiés par l’IA.

L’avenir pourrait voir l’émergence de l’intelligence artificielle générale (AGI) qui pourrait révolutionner SETI. Les AGI ont le potentiel de penser au-delà des limites humaines et de développer de nouvelles stratégies pour la recherche de vie extraterrestre. Mais aussi d’explorer diverses méthodes de communication avec des civilisations extraterrestres.

Par ailleurs, la création d’une AGI pose des questions sur la communication et la compréhension. Elle pourrait cependant être très différente de l’intelligence humaine. Les AGI pourraient nécessiter une chaîne de traducteurs pour communiquer avec les humains, ce qui pourrait entraîner une perte d’information.

Dans l’ensemble, l’IA joue un rôle de plus en plus important dans la recherche de vies extraterrestres. Elle accélere le processus de tri des données astronomiques. Bien que l’IA ne soit pas encore capable de découvrir une preuve définitive de vie extraterrestre, elle ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour l’avenir de SETI.