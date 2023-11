L’IA transforme le final de l’Attaque des Titans en film live, le résultat est fou

Un internaute a utilisé l’intelligence artificielle Stable Diffusion pour recréer le grand final de l’anime « l’Attaque des Titans » en version live, et le résultat est saisissant. Découvrez les images !

Le 4 novembre 2023, le studio d’animation Mappa sortait enfin l’ultime épisode de la version animée de « l’Attaque des Titans », mettant fin à une histoire passionnante entamée dix ans plus tôt.

Même si les fans ont dû prendre leur mal en patience, ce grand final tant attendu est une réussite magistrale et parvient à sublimer la conclusion du manga débuté en 2010 et achevé en 2021 par Hajime Issayama.

Et si cette oeuvre était maintenant adaptée en film ou série live-action, après le format bande dessinée et animé ? C’est en effet une mode ces derniers temps, avec notamment le succès de la série One Piece produite par Netflix en août dernier.

Toutefois, il existe déjà une version live de Shingeki no Kyojin (nom original) sortie en 2015, et ce n’est clairement pas une très bonne adaptation…

Le film de L’Attaque des Titans imaginé par Stable Diffusion

Afin de rattraper le coup, un internaute surnommé « Thechadscientist » a utilisé l’IA pour imaginer à quoi ressemblerait l’épisode final de l’anime en live-action.

Pour y parvenir, il explique avoir utilisé le générateur d’images text-to-art Stable Diffusion qui permet de créer une image à partir d’un prompt à la manière de DALL-E ou MidJourney.

Cet outil a été combiné à l’interface graphique ComfyUI et au checkpoint Juggernaut XL. C’est ce qui a permis de transformer avec précision les scènes cultes du dessin animé en images photoréalistes.

Toutefois, Thechadscientist précise que certaines ont nécessité beaucoup d’in-painting et de retouche. Quoi qu’il en soit, le résultat est tout simplement bluffant et donne envie qu’un tel film soit produit avec le budget d’un blockbuster…

Découvrez toutes les images (attention spoiler)

Parmi les scènes reproduites, on retrouve notamment l’arrivée de Reiner sur le dos d’Eren transformé en monstre, la mort héroïque d’Hange Zoë, les ailes de Falco déployées derrière Mikasa, la rédemption finale de Zeke ou encore le dernier baiser entre Eren et Mikasa…

Et vous, que pensez-vous de cette version imaginée par l’IA ?