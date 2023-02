Pourquoi l’IA est si mauvaise pour générer des mains humaines ?

L’Intelligence artificielle (IA) a révolutionné de nombreux secteurs, mais sa capacité à générer des images de mains humaines reste limitée. Malgré les avancées technologiques, les algorithmes de génération d’images continuent de produire des résultats peu convaincants lorsqu’il s’agit de mains.

L’IA artistique est un domaine de l’informatique qui tente d’utiliser des algorithmes pour créer des œuvres d’art. Cependant, il y a encore beaucoup à faire avant que l’IA puisse vraiment rivaliser avec les artistes humains. Une tâche particulièrement difficile consiste à générer des mains humaines réalistes et convaincantes. Pourquoi cette tâche est-elle si compliquée pour la machine ?

Mains humaines : le défi des IA artistiques

Les applications telles que Midjourney, Stable Diffusion et DALL-E 2 ont connu une popularité explosive ces derniers mois. Elles permettent à tout le monde de créer pratiquement tout type d’image grâce à des lignes de commande textuelles. Cette capacité a suscité à la fois l’enthousiasme et les réactions négatives.

Les programmes fonctionnent en étant « entraînés » à reconnaître les relations entre des milliards d’images et les descriptions textuelles associées. Cela s’effectue jusqu’à ce qu’ils « comprennent » que le mot « chien », par exemple, est lié à une image de chien.

Cependant, les générateurs d’images assistés par l’IA sont encore très mauvais dans la création de mains humaines réalistes. La raison est que les mains sont moins visibles dans les images humaines utilisées pour l’entraînement de l’IA. Ces parties du corps humain sont généralement plus petites dans les images sources.

De plus, l’IA n’a pas vraiment compris ce qu’est une « main » anatomiquement parlant. Il ne fait que regarder comment les mains sont représentées dans les images sur lesquelles il a été formé. Or, les mains sont rarement représentées de manière uniforme dans les images utilisées pour l’entraînement de l’IA. Cela rend la création de mains réalistes un défi pour les programmes.

Les mains dans l’art : une évolution à partir de la Renaissance

Les mains ont été une source d’inspiration pour les artistes depuis la préhistoire. Les premières représentations d’art de l’homme, comme les empreintes de mains dans les grottes, montrent l’importance accordée à cet élément du corps humain. Cependant, les peintures antiques et médiévales des mains étaient souvent sommaires et manquaient de détails.

Ce n’est qu’au cours de la Renaissance que les mains ont commencé à être représentées avec plus de précision. Grâce à des artistes tels que Léonard de Vinci, qui ont étudié les éléments structurels des mains et les ont inclus dans leurs œuvres.

L’IA est aujourd’hui capable de générer des images de mains, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité de ces images. Selon Amelia Winger-Bearskin, professeur d’IA et d’arts à l’université de Floride, « l’IA doit comprendre ce qu’est l’être humain et la réalité anatomique de l’être humain » pour être utilisée de manière efficace dans le monde de l’art. En somme, la représentation des mains en art a évolué au fil du temps, et l’IA offre de nouvelles opportunités pour explorer cet élément fascinant du corps humain.