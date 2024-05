Il change ce simple paramètre, et devient totalement adepte du Cloud Gaming

Un gamer a changé de routeur après que le sien soit défectueux et il a constaté un grand changement sur la manière de jouer au Cloud Gaming.

Un homme devient adepte du Cloud Gaming après avoir changé un seul paramètre alors qu'il était tout simplement sceptique concernant ce jeu en streaming il y a encore un an. Il reproche au jeu via le Cloud de ne pas offrir une expérience réelle. « Je n'ai jamais eu beaucoup confiance dans le cloud gaming », affirme-t-il. En dépit de ces appréhensions, il choisit de s'engager à jouer uniquement à des jeux en streaming pendant une semaine, depuis maintenant un an. Découvrez ici son témoignage pour savoir comment il a changé d'avis sur le Cloud Gaming.

Un nouveau routeur qui a entièrement changé l'expérience utilisateur sur Cloud Gaming

Cet utilisateur a fini par changer d'avis sur le Cloud Gaming un an après son utilisation. Si beaucoup pensent que l'amélioration de la vitesse Internet est le seul moyen pour avoir une meilleure expérience avec ce jeu sur le Cloud, ce n'est plus le cas. Un seul changement Wi-Fi lui suffit à savoir ce qui manquait depuis tout ce temps.

En effet, il n'a changé que son routeur. « Le seul changement significatif apporté à ma configuration entre il y a un an et aujourd'hui est un nouveau routeur » , explique-t-il. En achetant un nouveau routeur, il n'avait pas pensé que ça allait résoudre son problème avec le streaming.

Son ancien routeur a rendu l'âme, ainsi, il s'est procuré le modèle Reyee E6 AX6000. Il a choisi ce routeur parce qu'il souhaitait investir dans un appareil durable. Effectivement, il en avait déjà entendu parler du fameux Wi-Fi 6 qui a la capacité de fournir une connexion particulièrement stable pour les jeux. Toutefois, ce n'était clairement pas un critère de choix important pour lui.

Une expérience nettement meilleure

Avec un nouveau routeur, la différence de qualité était conséquente, et ce, au même endroit et avec le même Internet. En utilisant le streaming Cloud, il a aussi constaté qu'il n'avait plus perdu la connexion. De plus, il n'a pas eu besoin de lâcher la résolution pour obtenir une certaine stabilité.

Ce joueur a également remarqué une optimisation du décalage d'entrée. Certes, ce problème persiste à moins de se retrouver dans les meilleures conditions en termes de connexion et l'emplacement par rapport au serveur. Toutefois, grâce à ce nouveau paramètre, le résultat était amélioré.

« Désormais, à l'exception des situations où une réaction presque parfaite est requise, aucun défi ne me paraît impossible à cause du décalage d'entrée. J'ai battu des boss dans Stellar Blade et réussi tous les défis de plateforme de Tales of Kenzera: Zau avec aussi peu de problèmes que si je jouais en mode natif, » confirme le joueur.

Alors, que pensez-vous de l'expérience de ce joueur ? Avez-vous d'autres solutions pour booster la performance du Cloud Gaming ? Vous pouvez écrire votre expérience dans les commentaires.

