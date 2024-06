Il paye des millions pour aller sur la lune, et annule au dernier moment : voici pourquoi

Le célèbre milliardaire japonais Yusaku Maezawa vient d'annuler sa mission à bord du SpaceX d'Elon Musk. Ce projet de voyage vers la Lune a vu le jour en 2018.

Le magnat des affaires Yusaka Maezawa a pris la décision d'annuler la mission « dearMoon », d'après l'annonce de la mission samedi dernier. Il s'agit du premier vol privé censé réaliser le tour de la lune.

Yusaku Maezawa annule son voyage : le timing est à l'origine

Le premier voyage autour de la lune est annulé par le célèbre milliardaire japonais Yusaku Maezawa en raison de l'incertitude concernant la date à laquelle le projet aura lieu, d'après les rapports. « Sans certitude quant au calendrier à court terme, c'est avec le cœur lourd que Maezawa a pris la décision inévitable d'annuler le projet », expose un message sur le site de la mission.

« C'est un projet de développement, donc c'est ce que c'est, mais on ne sait toujours pas quand Starship pourra être lancé », a exprimé Maezawa.

« Je ne peux pas planifier mon avenir dans cette situation et je me sens mal de faire attendre les membres de l'équipage plus longtemps, d'où la décision difficile d'annuler à ce stade. »

Le milliardaire japonais a ajouté que la signature du contrat était en 2018 : « en partant de l'hypothèse que dearMoon serait lancé d'ici la fin de 2023. C'est un projet de développement, donc c'est ce que c'est, mais il est encore incertain quant à quand Starship pourra être lancé. Je ne peux pas planifier mon avenir dans cette situation et je me sens mal de faire attendre les membres de l'équipage plus longtemps, d'où la décision difficile d'annuler à ce moment-là. Je m'excuse auprès de ceux qui étaient enthousiasmés par la réalisation de ce projet. »

Mission annulée, les passagers déçus ?

« À tous ceux qui ont soutenu ce projet et attendaient avec impatience cet effort, nous l'apprécions sincèrement et nous excusons pour ce résultat. Bien que dearMoon soit annulé, les membres de Maezawa et de dearMoon continueront de se mettre au défi dans leurs domaines respectifs. Nous aurons un profond respect pour SpaceX alors qu'ils continuent de s'aventurer dans des territoires inexplorés, tandis que nous passerons nous-mêmes au prochain défi », continue le message.

La nouvelle décevra certainement les personnes figurant dans la liste des passagers, dont le DJ Steve Aoki et le YouTuber Everyday Astronaut Tim Dodd.

Ils étaient censés vivre une expérience unique à bord du spaceX, mais voir l'explosion du Starship pendant ses deux premiers vols d'essai en 2023 a sans doute fait diminuer leur confiance.

SpaceX, la fusée la plus haute et la plus résistante de l'univers

Il est important de savoir que le Starship et le Super Heavy Booster de SpaceX forment la fusée la plus haute et la plus performante qui ait jamais volé. Lors de son vol d'essai en 2023, il n'a pas atteint l'espace.

Un second test a été réalisé en novembre 2023. Durant ce vol, la fusée a pu voler plus haut, mais échoue quand même. Ce n'est qu'en 14 mars dernier qu'elle a atteint l'espace, lors d'un test qui lui permet d'atteindre la vitesse orbitale. Néanmoins, le Starship et son booster ont échoué à atteindre leurs points d'amerrissage prévus.

Starship prévoit également de décoller le 5 juin pour effectuer son quatrième vol d'essai. Ce vol entre dans le cadre des efforts qui visent à créer un vaisseau spatial avec équipage prévu toucher terre avec les astronautes Artemis de la NASA sur la Lune d'ici 2026.

