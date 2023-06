Ils font du SEO | Adeline LORY (Freelance SEO, B2B)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Adeline LORY (Freelance SEO) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Adeline LORY : Je suis Adeline LORY, freelance SEO, spécialisée dans le B2B. J’interviens également dans l’enseignement supérieur, en tant qu’intervenante professionnelle.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

La tendance que j’aimerais retenir est celle de la collaboration plus intense de plusieurs métiers pour en tirer le meilleur au niveau du SEO.

Un bon contenu SEO sera encore meilleur si un graphiste ajoute une illustration entièrement pensée en fonction du contenu. Cela fonctionne aussi avec la vidéo, les études de cas…

Un bon contenu SEO se positionnera encore plus vite si on arrive à le rendre visible ailleurs. C’est là qu’entrent en jeu les équipes social média/community management.

C’est pour cela que les responsables marketing doivent se former aux essentiels du SEO : ainsi ils pourront piloter de manière globale et harmonieuse les différents métiers de leur équipe, dans un but commun.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Le piège principal à mon avis est de mettre tous ses œufs dans le même panier. On voit cette tendance, par exemple chez Google Ads, à proposer du multicanal. Le SEO est une stratégie à plus long terme que le SEA, il ne faut pas les opposer, mais les associer. Et également tirer parti des autres leviers marketing comme les médias sociaux, le mailing.

L’autre piège est, surtout en B2B, de ne piloter ses actions SEO qu’à travers des KPI financiers. Certes le SEO doit contribuer à l’attraction client. Mais il peut aussi amener des bienfaits indirects pour la génération de leads, notamment développer la visibilité et la crédibilité d’une entreprise via des contenus experts optimisés pour le SEO.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Test & learn! Chaque nouveau média peut être une opportunité pour notre entreprise. Il ne faut pas se fermer à la nouveauté.

En B2B, on peut se permettre d’attendre un peu et de voir s’il y a du potentiel. On n’est pas obligés d’avoir une position d’early adopter pour tout, mais garder l’esprit ouvert et faire des tests régulièrement permet d’élargir les horizons (et donc les opportunités).

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Je ne vais rien dire d’original, mais avec de la qualité et de la persévérance, on reste toujours dans les clous des exigences de Google.

Pour rester au courant des nouveaux critères, une simple veille sur quelques bons sites et sur les profils des membres de l’équipe Google est largement suffisante.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Sur la partie SEO pure, j’aime suivre le positionnement sur les mots clés cibles et le trafic organique, principalement.

J’utilise des outils comme Semrush, CheckPosition, Google Search Console.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

C’est une aide formidable pour débloquer le syndrome de la page blanche notamment et avoir de nouvelles idées de sujets.

Mais il ne faut pas compter à 100 % dessus : malgré les performances de l’IA, une bonne optimisation humaine (tant sur le SEO que sur le contenu de qualité) reste primordiale.

C’est encore plus vrai dans certains secteurs où il est essentiel de démontrer son expertise.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Se former auprès de professionnels permet d’accélérer les choses, et évidemment d’avoir son propre projet SEO pour tester.

Ensuite on peut lire des ouvrages de référence et des sources spécialisés.

Les outils SEO proposent aussi très souvent des académies en ligne et des certifications. C’est une bonne idée d’en faire une ou deux en fonction de ses besoins.

Propos recueillis par Mathilde Flory.