Ils font du SEO | Audrey Schoonwater (Witamine, Weekendesk)

Dans le cadre de notre dossier “Ils font du SEO”, Audrey Schoonwater (CEO de Witamine et Head of SEO chez Weekendesk) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

Audrey Schoonwater, surnommée Witamine, est une consultante SEO et chef de projet technique avec plus de 17 ans d’expérience dans le domaine du référencement. Elle est impliquée dans l’organisation et l’animation de plusieurs conférences spécialisées et a contribué à la fondation de l’association SEO Camp.

Elle a débuté sa carrière en tant que développeur web avant de se spécialiser dans le référencement. Elle a occupé des postes tels que Head of SEO dans le secteur du voyage et a travaillé pour des agences spécialisées dans le SEO en tant que consultante SEO senior et également manager. Plus tard, elle a rejoint une startup spécialisée dans la création de chatbots dédiés à la relation client où elle a piloté avec d’autres managers SEO le pôle SEO.

Aujourd’hui, elle est indépendante et dirige son agence SEO, Witamine. Elle intervient également en tant que conférencière et organisatrice d’événements dans le secteur du référencement et de la web perf. Elle partage sa veille sur Twitter @witamine.

LeBigData.fr : Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Audrey Schoonwater (Witamine):

Le SEO est passionnant car c’est un domaine en constante évolution, c’est pourquoi un des enjeux est de pratiquer une veille efficace pour rester à jour sur les tendances. Cela est assez chronophage. Heureusement, une des tendances actuelles, l’IA va permettre d’aller également dans ce domaine. Selon moi, voici quelques-uns des nouveaux enjeux du SEO en 2023 :

La recherche vocale avec l’explosion des assistants vocaux et des enceintes connectées, la recherche vocale devient de plus en plus importante. C’est d’autant plus vrai avec l’essor des IA porté par Open AI / Bing puis par Google Bard. Les sites web doivent être optimisés pour les requêtes vocales et la recherche sémantique afin de répondre aux besoins des utilisateurs. L’expérience utilisateur : Si importante dans les consignes de Google à destination des webmasters. Celle-ci peut-être grandement améliorée via des sites web rapides. Ils doivent également être faciles à naviguer et adaptés aux différents appareils pour offrir une expérience utilisateur optimale. L’importance de la sécurité : Les sites qui ne sont pas sécurisés risquent d’être pénalisés par Google. Les entreprises doivent donc s’assurer que leur site web est sécurisé et utilise des protocoles HTTPS. L’importance des contenus de qualité : La qualité des contenus est l’un des critères les plus importants pour le référencement naturel. Pour répondre aux exigences de Google, les référenceurs doivent s’assurer que les pages de leur site web contiennent des contenus pertinents, informatifs et de qualité. Les contenus doivent répondre aux besoins des utilisateurs et fournir des informations utiles pour se démarquer de la concurrence. Les référenceurs doivent également adapter les contenus pour répondre aux formats différents, tels que les vidéos, les podcasts et les infographies, afin d’offrir une expérience utilisateur optimale. L’importance de l’IA et du machine learning : L’IA et le machine learning sont des technologies qui seront de plus en plus utilisées en SEO pour optimiser les contenus, les mots-clés et les stratégies de linking. Par exemple, les algorithmes de Google sont de plus en plus capables de comprendre la signification des contenus plutôt que simplement leur pertinence. Les référenceurs peuvent utiliser l’IA pour analyser les requêtes des utilisateurs et adapter leur stratégie de contenu en conséquence. De même, l’IA peut être utilisée pour identifier les mots-clés les plus pertinents et pour créer des contenus optimisés pour ces mots-clés. Enfin, l’IA et le machine learning peuvent également être utilisés pour optimiser les stratégies de linking en identifiant les liens les plus pertinents et les plus qualitatifs pour augmenter le classement du site web. Les référenceurs doivent donc être à jour sur ces technologies pour rester compétitifs en SEO.

Pour illustrer ces propos, un client avait un site web non sécurisé dont le protocole HTTPS était défaillant. Régler ce souci a permis de supprimer les alertes de sécurité visibles dans le navigateur par les utilisateurs. Cela a amélioré leur expérience et a dans le même temps contribué à améliorer le référencement du site. De plus, nous avons travaillé sur l’optimisation des contenus pour répondre aux besoins des utilisateurs et pour se démarquer de la concurrence (ajout de FAQ, tableaux, données structurées…). Enfin, nous avons également commencé à travailler sur la recherche vocale et la recherche sémantique pour répondre aux nouvelles tendances en SEO, sans parler de Google Discover qui est une manne de trafic non négligeable. Ces exemples montrent l’importance de prendre en compte les nouveaux enjeux du SEO pour rester compétitif dans le domaine du référencement naturel.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon votre expérience, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Voici quelques-uns des pièges courants à éviter en termes de SEO :

Ne pas avoir de stratégie SEO claire et bien définie : Ceux qui commencent à optimiser leur site web pour les moteurs de recherche sans avoir réfléchi au préalable au plan d’actions avec des objectifs chiffrés.

Se concentrer sur les classements plutôt que sur les résultats : Il est important de se concentrer sur les résultats que l’on souhaite atteindre plutôt que sur les classements dans les moteurs de recherche. Les classements peuvent être volatiles et ne garantissent pas toujours un trafic qualifié sur le site.

Ignorer l’expérience utilisateur : Alors que c’est un facteur de plus en plus important dans le classement des sites web. Parmi les critères des moteurs de recherche connus on retrouve : le temps de chargement de la page, la convivialité du site, la qualité du contenu, etc.

Se faire bannir ou pénaliser à cause de techniques SEO borderline : Les moteurs de recherche sont de plus en plus sophistiqués pour détecter ces techniques et sont aptes à détecter l’utilisation de liens trompeurs, la suroptimisation de mots-clés, la duplication de contenu, etc.

Les défis récurrents rencontrés par les SEO en France concernent :

– La concurrence accrue : Le nombre de sites web continue de croître, ce qui signifie que la concurrence pour les premiers résultats de recherche est de plus en plus féroce.

– La complexité des algorithmes de moteurs de recherche : besoin d’une expertise approfondie pour obtenir des résultats.

– L’évolution des comportements de recherche : Les comportements de recherche évoluent constamment, avec l’essor des recherches vocales, des recherches mobiles, des réponses directes et des résultats personnalisés, ce qui nécessite une adaptation constante des stratégies de référencement.

– Le manque de compréhension du référencement : ce qui peut rendre difficile la mise en place d’une stratégie efficace par de nombreuses entreprises.

– Pour réussir en SEO, il est important de rester à jour sur les tendances et les évolutions du secteur, ainsi que de comprendre les besoins des utilisateurs et des moteurs de recherche.

– Les défis du SEO en France en 2023 incluent la montée en puissance de l’IA, la sécurité des sites web, la concurrence internationale, la qualité du contenu et le référencement vocal.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

En tant que consultante SEO et chef de projet technique, mes conseils pour les nouveaux médias seraient les suivants :

Créez du contenu de qualité et original qui répond aux besoins des utilisateurs. Cela peut aider à attirer des visiteurs sur votre site et à les fidéliser. Assurez-vous que votre site est bien structuré et facilement navigable pour les visiteurs. Cela peut aider à améliorer l’expérience utilisateur et à augmenter le temps de visite sur votre site. Optimisez votre site pour les moteurs de recherche en utilisant des techniques de référencement appropriées. Cela peut aider à améliorer le classement de votre site dans les résultats de recherche et à augmenter la visibilité de votre contenu. Utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir votre contenu et interagir avec votre public. Cela peut aider à générer du trafic vers votre site et à fidéliser votre audience. Surveillez régulièrement les performances de votre site en utilisant des outils d’analyse et d’autres indicateurs de performance clés. Cela peut vous aider à identifier les domaines à améliorer et à ajuster votre stratégie en conséquence.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Restez informé : Connaître les dernières mises à jour des moteurs en suivant les blogs et les forums de l’industrie, n’oubliez pas les podcasts et les événements. Suivez les directives : Les consignes pour les webmasters sont disponibles sous divers formats pour des sites web bien optimisés et non pénalisés. Adaptez votre stratégie de contenu : Les mises à jour des moteurs de recherche peuvent affecter la manière dont le contenu est classé. Adaptez votre stratégie de contenu en utilisant des mots clés pertinents, en créant du contenu de qualité et en variant les formats de contenu : vidéos, infographies et podcasts. Améliorez votre expérience utilisateur : Assurez-vous que votre site web est facile à naviguer, rapide à charger et qu’il est adapté aux appareils mobiles. Utilisez des outils d’analyse : Les outils d’analyse peuvent vous aider à comprendre comment les mises à jour des moteurs de recherche ont affecté votre site web. Utilisez ces outils pour identifier les domaines de votre site web qui nécessitent des améliorations et pour surveiller votre classement dans les résultats de recherche.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Quelques exemples :

Google Analytics : Cet outil permet de suivre le trafic sur votre site web, les sources de trafic, les pages les plus consultées et les conversions. Il est essentiel pour mesurer l’impact de votre stratégie de SEO. Google Search Console : Cet outil fournit des informations sur les performances de votre site web dans les résultats de recherche Google, telles que les mots clés qui ont conduit à votre site web, les pages qui ont été indexées et les erreurs d’exploration. SEMrush : Cet outil fournit des informations détaillées sur les mots clés, les backlinks, les positions de recherche et les concurrents. Il peut être utilisé pour suivre l’évolution de votre classement dans les résultats de recherche. Ahrefs : Cet outil fournit des informations sur les backlinks, les concurrents, les mots clés et les performances de recherche. Il peut être utilisé pour suivre les performances de votre site web et pour identifier les opportunités de backlinks.

Mais aussi SmartKeyword ou encore SEObserver pour les plus avancés.

Pour mesurer le retour sur investissement (ROI) de votre stratégie de SEO, il est important de suivre les conversions et les objectifs de votre site web, tels que les inscriptions, les demandes de devis ou les ventes. En utilisant Google Analytics, vous pouvez suivre ces objectifs et calculer le coût par conversion pour mesurer le ROI de votre stratégie de SEO.

Il est également important de suivre les indicateurs de performance clés (KPI) tels que le trafic organique, le classement des mots clés et les backlinks pour évaluer l’efficacité de votre stratégie de SEO. En mesurant ces KPI de manière régulière, vous pouvez ajuster votre stratégie pour améliorer le classement de votre site web dans les résultats de recherche.

Pour bien suivre le ROI et différents KPI, il est important de s’intéresser aux données que remontent les web analytics. Ces plateformes sont désormais soumises au consentement de l’utilisateur depuis la RGPD et il convient de s’assurer que les données qui remontent sont correctement configurées.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies ont déjà un impact important sur le SEO et auront probablement un impact encore plus important à l’avenir. Voici quelques exemples :

Recherche vocale : Comme évoqué précédemment l’utilisation de la recherche vocale augmente rapidement grâce aux assistants virtuels. Les stratégies de SEO doivent prendre en compte les requêtes vocales et les mots clés de type conversationnel pour répondre aux questions des utilisateurs. Apprentissage automatique : Les algorithmes de Google utilisent l’apprentissage automatique pour améliorer les résultats de recherche. Les stratégies de SEO doivent prendre en compte l’optimisation pour l’apprentissage automatique et la compréhension sémantique. Chatbots : Les chatbots sont utilisés pour améliorer l’expérience utilisateur en offrant une assistance instantanée. Les stratégies de SEO doivent prendre en compte l’optimisation pour les chatbots afin de répondre aux questions des utilisateurs de manière efficace. Autres technologies émergentes : Les technologies telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l’Internet des objets (IoT) peuvent avoir un impact sur le SEO en créant de nouvelles opportunités de recherche et en changeant la manière dont les utilisateurs interagissent avec les informations.

En général, l’IA et les nouvelles technologies sont susceptibles de rendre le SEO plus complexe, mais aussi plus efficace. Les stratégies de SEO doivent s’adapter à ces changements pour suivre l’évolution des technologies et des comportements des utilisateurs. Les entreprises qui s’adaptent à ces changements peuvent bénéficier d’une meilleure visibilité dans les résultats de recherche et d’une expérience utilisateur améliorée.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Quelques conseils pour démarrer le SEO :

Apprenez les bases : Commencez par apprendre les bases du référencement naturel. Il existe de nombreuses ressources en ligne, telles que des blogs, des cours en ligne et des vidéos, qui peuvent vous aider à acquérir les connaissances de base. Beaucoup de référenceurs sont autodidactes. Pratiquez : La meilleure façon d’apprendre le référencement naturel est de le pratiquer. Créez votre propre site web et optimisez-le pour les moteurs de recherche. Vous pouvez également offrir vos services à des amis ou à des petites entreprises pour les aider à améliorer leur référencement. Suivez les tendances : Le référencement naturel est en constante évolution. Il est important de suivre les tendances et les mises à jour des moteurs de recherche pour rester à jour et pour ajuster votre stratégie de référencement en conséquence. Utilisez des outils : Il existe de nombreux outils en ligne pour vous aider dans votre travail de référencement naturel, tels que Google Analytics, Google Search Console, Semrush et Ahrefs. Apprenez à utiliser ces outils pour améliorer votre travail. Participez à des événements : Les événements de l’industrie du référencement naturel, tels que les conférences et les meetups, peuvent vous aider à élargir vos connaissances et à rencontrer d’autres professionnels du référencement naturel. Soyez curieux et créatif : Le référencement naturel est un domaine en constante évolution, il est donc important d’être curieux et créatif pour trouver de nouvelles idées et de nouvelles approches pour améliorer le référencement d’un site web.

En suivant ces conseils, vous pouvez commencer votre carrière dans le référencement naturel avec une solide base de connaissances et les outils nécessaires pour réussir.

Propos recueillis par Mathilde Flory.