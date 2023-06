Ils font du SEO | Cécile Deschuytener (Rédactrice Web SEO)

Selon moi, les enjeux du SEO en 2023 vont se tourner vers l’amélioration de l’UX (expérience utilisateur). En améliorant l’expérience utilisateur et le confort à naviguer sur un site, on pousse les visiteurs à rester plus longtemps sur une page et ils sont plus susceptibles d’y revenir. Si le site est agréable à utiliser et que l’internaute y trouve toutes les informations souhaitées, alors on est gagnants. Les algorithmes sophistiqués de Google poussent dans ce sens : fournir des résultats pertinents, qui soient utiles, tout en ayant un temps de chargement rapide. En conséquence, le site améliorera son classement dans les résultats de recherche et attirera plus de trafic organique.