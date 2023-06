Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Damien Renneville (Content Manager SEO chez Dimo Diagnostic) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Damien Renneville (Dimo Diagnostic) : Je m’appelle Damien Renneville, je suis Content Manager SEO chez Dimo Diagnostic et Consultant SEO freelance et éditeur de sites.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Je ne pense pas être le seul à aborder ce sujet, car ça sera à mon sens le plus gros enjeu majeur du SEO en 2023 : le développement des IA conversationnelles.

En effet, avec la mise en lumière de chatGPT, beaucoup de personnes se sont mises à utiliser l’IA pour générer du contenu. Ainsi, les contenus deviennent de plus en plus longs et il y en a de plus en plus sur la toile.

Le secteur du SEO et les acteurs de ce secteur devront donc rapidement se mettre à jour sur le sujet.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Selon moi, les pièges à éviter sont purement liés à la « déformation professionnelle du SEO ». C’est le fait d’oublier l’utilisateur. J’ai souvent remarqué que beaucoup de SEO se focalisaient sur « parler à Google », trouver des hacks SEO, etc.

Et souvent, ce qui peut débloquer une situation, c’est revenir à la base, c’est-à-dire l’utilisateur. Que recherche-t-il ? Quelle est son intention de recherche ? Et quelle expérience allons-nous le faire vivre sur le site ?

Alors, je pense que les défis du SEO en France ça sera de créer du contenu de haute qualité pour l’utilisateur tout en faisant plaisir à l’algo des moteurs de recherches (Google et Cie).

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Dans un premier temps, travaillez votre patience ! Les moteurs de recherches ont besoin de temps pour vous donner leur confiance (parfois beaucoup en fonction de la niche).

Entourez-vous des bonnes personnes (team SEO, rédacteurs, journalistes, experts de votre domaine…) pour créer du contenu de haute qualité.

Et comme je le dis si souvent : favorisez la qualité à la quantité, vous serez toujours récompensé. Par exemple, au lieu de choisir un rédacteur web SEO généraliste, choisissez un spécialisé, voire passionné de votre domaine. Vous le paierez sûrement plus cher, mais l’investissement en vaut la chandelle.

Bien entendu, si vous avez les moyens de faire les deux, c’est encore mieux ! Mais ne cherchez pas à en faire trop dès le départ. Le SEO est un marathon et non un sprint ! Alors, ne courez pas un marathon à la même allure qu’un sprint, car vous allez vite abandonner…

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Tant que l’on respecte les directives de Google, il n’y a pas de souci à se faire. Personnellement, je n’ai jamais eu peur des mises à jour Google. En général, si on commence à en avoir peur, c’est qu’on teste des choses assez borderlines en SEO.

Aujourd’hui, il faut faire très attention à l’avènement des IA. Au moment où j’écris ces lignes, Google a beaucoup de mal à identifier les contenus générés par IA. Mais qui nous dit que la prochaine mise à jour sera capable d’en détecter ? Du moins une bonne partie ?

Je ne dis pas qu’il ne faut pas les utiliser complètement. Mais les IA doivent rester un complément tant qu’on ne sait pas comment ça va évoluer et se stabiliser.

Une autre option pour s’adapter aux mises à jour de Google est de faire un suivi rigoureux des actions que nous mettons en place sur nos sites. Par exemple, si on s’aide d’une IA pour rédiger du contenu. Il faut bien lister les articles utilisés. Faire un suivi spécifique du ranking de ces articles pour pouvoir réagir rapidement en cas de chute et pouvoir trouver facilement d’où vient le problème.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Il existe une pléthore d’outils SEO sur le marché, que ce soit en France ou à l’international. Voici une petite sélection des outils que j’utilise :

Google search Console (la base pour le suivi des performances SEO)

Google Analytics (suivi des résultats SEO et retour sur investissement notamment pour le e-commerce)

Semrush (son outil de suivi de l’autorité est l’un des plus puissants du marché à mon sens)

Monitorank (pour le suivi des mots-clés)

Screaming Frog pour le côté plus technique

MyRanking Metrics (idéal pour le suivi des actions SEO corrélées aux mises à jour Google)

Pour mesurer le retour sur investissement, tout va dépendre du type de site. Pour un site e-commerce, c’est assez simple avec Google Analytics sur lequel on peut paramétrer des objectifs et corréler les résultats SEO avec les ventes.

Pour un site de type blog lead generation, c’est un peu plus complexe. Cela passe par la mise en place de systèmes de tracking, des formulaires de captures de leads (type hubspot).

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

Je pense sincèrement que le SEO va se transformer d’ici quelques années (voire mois ?). Le métier va obligatoirement évoluer avec celle de l’évolution de l’intelligence artificielle.

Sur la partie rédaction de contenu, à mon sens, les rédacteurs web devront se spécialiser, devenir expert de leur domaine. Ou se spécialiser dans la gestion de prompts IA génératives de contenu SEO.

Sur le côté SEO global, le consultant SEO devra monitorer une ou des IA. Finalement, je pense que la tâche de consultant deviendra beaucoup plus stratégique sous forme de pilotage et il mettra de moins en moins la main dans le cambouis.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Formez-vous rapidement aux bases du SEO, puis passez tout de suite à l’action. C’est dans la pratique et l’action que vous apprendrez le plus vite. Commencez à postuler dès maintenant et amusez-vous à créer votre propre site web. Vous verrez que ce n’est pas si compliqué et vous apprendrez énormément en faisant tout vous-même.

Propos recueillis par Mathilde Flory.