Ils font du SEO | Donna Gleize (Off-Page Content Manager, Skale)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Donna Gleize (Off-Page Content Manager chez Skale) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Donna Gleize (Skale) : Bonjour. Je suis le gestionnaire d’environ 35 rédacteurs dans le domaine du référencement « off-page ». Le référencement « off-page » fait référence aux actions effectuées à l’extérieur de votre site web pour améliorer sa visibilité et sa position dans les résultats de recherche. Cela inclut des stratégies telles que la création de liens (link building), les partages sur les réseaux sociaux, la soumission de contenu sur des sites tiers, etc. L’objectif est d’augmenter l’autorité et la crédibilité de votre site web aux yeux des moteurs de recherche, ce qui peut aider à améliorer son classement dans les résultats de recherche pour les mots clés pertinents. Je travaille pour Skale, une agence de référencement dédiée aux logiciels en tant que service (SaaS).

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Le plus grand défi pour mon rôle est une opportunité d’exceller. L’algorithme de Google n’est pas entièrement contre les backlinks payants, mais prend en compte d’autres facteurs. À des fins de classement de contenu, il a maintenant ajouté un E supplémentaire dans sa mise à jour EAT — expérience (expertise, autorité, fiabilité). Mon rôle consiste à m’assurer que le contenu rédigé par mes écrivains est 100 % humain et original, avec des placements de liens naturels pour nos clients. Cela me place également dans une position pour embaucher des écrivains expérimentés et guider et coacher mes écrivains actuels sur une trajectoire déterminée pour renforcer leur expertise dans un sujet donné.

La création de liens est connue de tous dans le monde du web. Combien de fois avez-vous été approché par un « écrivain d’article invité » vous promettant des liens de haut rang pour le coût modique de 5 $ ? Je suis maintenant bombardé de faux profils (sur LinkedIn) espérant m’attirer pour être confronté à des propositions de liens. Je reçois facilement 10 demandes/messages par semaine.

Cependant, tout ce spamming ne fait que me rassurer que les liens que nous construisons pour nos clients sont de haute qualité et durables.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

La France est relativement plus petite que le reste du monde. Pour les SaaS, il est impératif de proposer des sites web en anglais pour aider à classer leur site pour un public mondial — cela représente un double travail. Il y a aussi le risque de se classer pour des mots-clés qui attirent un public canadien alors que votre produit/service est local. C’est une perte de temps et d’efforts.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Avoir une version anglaise de votre site web, mais ne pas dépendre entièrement de Google traduction ou Deepl. Il y a trop de nuances colloquiales qui ne se traduisent pas bien. Tout comme pour votre propre média en français, vous devez définir votre public cible, et cela s’applique également à votre public anglophone. Le terme est localisation. Embauchez quelqu’un pour éditer votre texte afin de garantir qu’il est lisible, compréhensible et convertit votre public.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Hahaha, comme un bon enfant scout, soyez toujours prêt.

Cependant, si vous êtes honnête et que tout est clair et légitime, vous n’avez pas à vous soucier de la chute de votre site. Bien sûr, cela peut ralentir pendant quelques jours, mais il sera à nouveau en marche rapidement. Si vous utilisez des techniques de référencement « grey hat » ou « black hat », vous risquez de voir votre site s’effondrer lors d’une mise à jour, et cela, mon ami, est entièrement de votre faute.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Il est difficile de mesurer le retour sur investissement pour le référencement naturel. Ahrefs est un excellent outil pour vérifier les métriques de backlinking, et si un site pour des publications d’invités en vaut la peine ou non. Cependant, le référencement naturel n’est qu’un élément d’une machine plus grande. Un bon contenu, un excellent contenu, est ce qui fera classer votre site web en premier lieu, le reste découle de là. Pour dire les choses simplement, si la copie et le contenu de votre site web sont terribles, le référencement naturel ne pourra pas briller comme il se doit.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

Ne me lancez pas là-dessus. L’IA est toute nouvelle et nous devons encore comprendre pleinement ce qu’elle peut faire pour nous en termes de référencement naturel. Pour l’instant, elle est utile pour rechercher des blogs pertinents ou pour trouver des titres accrocheurs (le mode manuel suit le même modèle, mais prend beaucoup plus de temps). Étant moi-même un écrivain dans l’âme, je suis contre la rédaction de contenu entièrement par l’IA — cela nous mènerait à la création d’une IA qui vend de l’IA. Le contact humain sera toujours nécessaire pour le marketing et une âme humaine doit tenir ce stylo (ou taper ces touches) pour écrire un contenu engageant.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Suivez des cours en ligne et soyez prêt à commencer au bas de l’échelle dans une entreprise. L’expérience en temps réel est essentielle. Je vous conseille également vivement de créer un site web gratuit et de jouer avec. Vous devez souvent commettre des erreurs en matière de référencement naturel pour comprendre la meilleure stratégie à adopter. Vous pourriez passer deux ans au bas de l’échelle, mais avec la multitude de sites web en ligne, vous pouvez facilement accéder à un poste plus senior.

Propos recueillis par Mathilde Flory.