Ils font du SEO | Florent Bronchain (ABC Digital Touch)

LeBigData.fr : Quel poste occupez vous, dans quelle entreprise ?

Florent Bronchain (ABC Digital Touch) : CEO chez ABC Digital Touch, Responsable marketing chez namR, directeur marketing chez Agentil et Enseignant chez Euridis business Shcool

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Les nouveaux enjeux du SEO en 2023 sont multiples.

Avec l’arrivée sur le marché de solutions telles que ChatGPT ou rédactionnels comme Jasper, nos métiers sont pris dans une vague de nouvelles innovations technologiques. Il va être encore plus difficile de faire la différence sur nos stratégies de content marketing et de différencier le contenu humain de celui généré par l’IA.

Les enjeux sont énormes, et le gain de temps que produit ce type de solution est assez conséquent, ce qui provoque une évolution de nos métiers. De l’analyse des requêtes et de la volumétrie à l’étude de la concurrence… pratiquement l’ensemble de nos branches sont touchées.

Nous devons donc, en plus d’être des professionnels du référencement, devenir des prompt Engineer.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ?

Aujourd’hui, les défis les plus récurrents dans le secteur du SEO en France restent les fondamentaux, surtout avec la constante augmentation du nombre de sites web créés chaque jour. La plupart des entreprises sont tentées par la suroptimisation, notamment avec l’utilisation excessive de mots-clés, ainsi que par la création de contenu de mauvaise qualité avec des prompts inadaptés sur ChatGPT, tout cela en négligeant l’expérience utilisateur et la réelle valeur ajoutée d’un contenu.

Un contenu doit avoir pour vocation de vous positionner en tant qu’expert sur une thématique métier et non pas seulement de vous mettre en avant sur Google ayant pour unique but de répondre à l’ensemble des critères de ranking des moteurs de recherches. Il faut donc écrire pour un humain, et non pas seulement pour un algorithme !

Cette notion de base dans le référencement est un enjeu encore plus fort en 2023 avec l’arrivée de l’ensemble des technologies IA en plus d’une veille accrue sur les MAJ des différents moteurs de recherches et outils IA.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Back to basic : Créez du contenu original et de qualité ! On arrêtera pas de le dire.

Pour vous démarquer de la concurrence en 2023, il est essentiel de produire du contenu original, intéressant et pertinent pour votre public cible.

Utilisez des sources d’information variées et fournissez des analyses approfondies sur les sujets traités. Ne vous arrêtez pas à l’unique utilisation de ChatGPT.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Pour s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche, il est important de se tenir informé des dernières mises à jour et des changements apportés aux algorithmes. Une véritable stratégie de veille doit être réalisée avec la mise en place d’alertes Google Actualités, par exemple, ou encore en suivant des personnalités comme Andrea Bensaid ou Olivier Andrieu, qui relayent régulièrement les dernières actualités du marché SEO.

Il n’y a pas de secret ou de recette magique, la veille et l’information sont les clés pour itérer les modifications à faire et se conformer aux nouvelles règles algorithmiques des moteurs de recherche.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Pour suivre et analyser les résultats du référencement naturel, il y a déjà Google Search Console, un outil natif très connu de l’ensemble des référenceurs qui permet d’avoir un premier aperçu de l’évolution du trafic sur Google. Le même outil existe sur Bing, connu sous le nom de Bing Webmaster Tools.

Concernant l’évolution du positionnement, les leaders SaaS restent toujours en bonne place, tels que SEMrush ou Myposeo, qui permettent aux entreprises en quelques clics de voir l’évolution des requêtes sur lesquelles elles sont positionnées avec un panel de fonctionnalités assez large pour analyser l’ensemble du référencement « onsite » et « offsite ».

Le calcul du ROI est ensuite assez simple : il faut prendre en compte le temps homme investi pour la rédaction et les optimisations techniques par rapport au nombre de leads générés par les différentes opérations ainsi que les coûts potentiels sur des campagnes de netlinking.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’impact de l’IA va être un tournant majeur dans les métiers du digital, bien au-delà du secteur du SEO.

L’ensemble des métiers doit faire face à des évolutions et surtout commencer dès maintenant à se former sur l’émergence des nouveaux outils, sinon une fracture va se créer entre l’ancienne et la nouvelle école.

Le but de l’IA n’est pas de nous remplacer, mais bel et bien de nous assister et de nous faire gagner du temps sur l’ensemble de nos tâches. Que ce soit pour la rédaction de méta-descriptions ou de contenu, l’analyse concurrentielle ou d’autres sujets, il va maintenant être incontournable d’utiliser des outils à base d’IA pour aller chercher encore plus de performance et décupler notre impact.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Pour commencer en autonomie dans le secteur du référencement, rien de mieux que de commencer par des formations certifiantes de Google. Gratuites et disponibles en ligne, elles vous permettront d’acquérir un premier niveau de connaissances sur le référencement et plus largement sur le monde du digital.

Ensuite, des livres comme « Le SEO en 500 questions » ou les autres guides rédigés par Olivier Andrieu vous permettront d’approfondir vos connaissances.

Profitez également des nouvelles écoles comme Rocket School ou encore Eskimoz Academy pour vous perfectionner et obtenir une reconnaissance sur le marché.

Propos recueillis par Mathilde Flory.