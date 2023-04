Ils font du SEO | Guillaume Guersan (Spécialiste en acquisition de trafic)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Guillaume Guersan (Freelance spécialisé en acquisition de trafic) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Quel poste occupez-vous, dans quelle entreprise ?

Guillaume Guersan (Freelance) : Je suis consultant freelance spécialisé en marketing digital et plus précisément en acquisition de trafic. De manière concrète, mes clients ont un site internet, mais celui-ci est inutile, car il ne génère aucun trafic (donc pas de ventes). Mon métier est de trouver des solutions efficaces pour amener un trafic qualifié sur les sites de mes clients.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Cela ne va pas être très original, mais l’Intelligence Artificielle évidemment ! ChatGPT est un bouleversement notamment pour l’aspect rédactionnel de notre travail de SEO.

L’IA offre une aide à la rédaction redoutable faisant gagner beaucoup de temps et donc permettant soit de livrer davantage à nos clients soit de proposer des tarifs plus compétitifs.

Le netlinking n’est pas à bouder non plus, pas de bouleversement aussi violent, mais 2023 est une année très concurrentielle. Il y a quelques années le SEO était réservé à une minorité d’entreprises, on pouvait donc presque facilement se positionner.

Aujourd’hui, quasiment toutes les entreprises se sont mises au SEO et toutes les thématiques (ou presque) sont devenues concurrentielles. Le netlinking est donc d’autant plus important et il faut savoir piloter efficacement son budget.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

En SEO on sait que l’on ne sait rien, il faut faire attention aux idées reçues. Globalement tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut que le site soit développé intelligemment pour assurer une bonne expérience utilisateur et qu’il faut produire des contenus à forte valeur ajoutée. Premièrement, produire des contenus à forte valeur ajoutée paraît simple en théorie, mais se révèle compliqué puisqu’il y a une course à produire toujours plus de contenus. Le netlinking se révèle également être un terrain miné d’arnaques potentielles. Il faut donc soit bien se former soit déléguer cette partie.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Produire mieux plutôt que produire plus, je pense qu’en 2023 ce sera la clé.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Si l’on respecte une certaine logique qui est d’offrir le meilleur à ses potentiels prospects, on n’a théoriquement rien à craindre des mises à jour des moteurs de recherche. Par exemple l’IA : si du jour au lendemain vous avez décidé de publier 20 articles par jour full IA sans relecture, oui vous avez à craindre, mais avez-vous pensé à vos visiteurs ? La réponse est non. Si vous avez utilisé l’IA pour trouver un angle pour un article ou des idées de plans d’articles, aucune mise à jour ne viendra vous embêter.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Personnellement je suis un grand fan de l’outil SE Ranking. C’est un outil « tout en un » SEO qui permet de suivre : le trafic (via Google Analytics), les positions de nos pages sur des mots clés donnés et également ses liens retours (backlinks). C’est donc l’outil parfait en 2023 pour suivre sa stratégie SEO.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

C’est très difficile à dire. Oui, l’IA parvient à écrire des articles de blogs très corrects, au moins aussi bons que des rédacteurs « bons marchés » souvent offshore. Mais est-ce l’avenir ? Je pense que non. Ce qui marche en SEO et en marketing de manière générale c’est la nouveauté : produire un tutoriel ou un guide sur une problématique nouvelle. L’IA ne peut pas encore réaliser ce type de travail. C’est donc une révolution d’un point de vue technologique, mais pas d’un point de vue SEO pour les entreprises à l’heure actuelle.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Il faut absolument se former. Il existe de nombreux articles de blogs, newsletter et vidéos YouTube pour se former gratuitement. Ensuite il y a des formations un peu plus avancées sur Udemy par exemple. Enfin, le SEO s’apprend beaucoup par la pratique : créer un blog et tenter de faire « ranker » ses premiers contenus me semble être une approche intéressante !

Propos recueillis par Mathilde Flory.