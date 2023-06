Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Johann Sonneck (Rédacteur web SEO) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Johann Sonneck : Je suis rédacteur web SEO, activité que je pratique en tant que freelance pour des clients de divers univers

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

La prise en compte des évolutions et capacités de l’IA pour continuer à proposer des contenus optimisés de qualité réalisés par des plumes humaines.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Ne pas respecter les bases pour performer en termes de référencement naturel : le travail d’une requête clé, la création d’un contenu balisé et structuré, l’insertion d’un maillage interne de qualité, la prise en compte de l’UX pour créer un contenu impactant et intéressant.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Qu’ils prennent mieux en compte des caractéristiques de ce qu’est un contenu optimisé boostant le trafic organique au moment de concevoir de nouveaux articles/contenus.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Réaliser une veille sérieuse et régulière pour adapter ses pratiques quotidiennes aux nouveautés et mises à jour.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Le travail via la Search Console est une priorité pour analyser les résultats et concevoir une stratégie SEO payante. L’analyse du taux de rebond ou de conversion et de l’évolution du trafic est, déjà, de bons indicateurs pour voir l’efficacité SEO d’une page.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’impact pourrait être de pousser les rédacteurs humains à concevoir des contenus qui soient de toujours plus grande qualité pour se démarquer. L’IA peut aussi, par moment, être un outil au rédacteur pour travailler l’aspect qualitatif d’un contenu à livrer.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Ne pas avoir peur d’apprendre, de se lancer et de travailler au quotidien pour développer ses compétences et devenir performant.

Propos recueillis par Mathilde Flory.