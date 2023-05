Ils font du SEO | Jordan Chevalier-Bounaud (Consultant SEO, Yuri & Neil)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Jordan Chevalier-Bounaud (Consultant SEO chez Yuri & Neil) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Jordan Chevalier-Bounaud (Yuri & Neil) :

Hello tout le monde, moi c’est Jordan Chevalier-Bounaud, et je suis Consultant SEO chez Yuri & Neil depuis plus de 2 ans. Je suis le Space Rocket Engineer du vaisseau. Mon job, c’est de m’assurer que la visibilité de mes collaborateurs soit propulsée vers les contrées les plus lointaines (aka la position n° 1 sur la page de résultats des moteurs de recherche), et ça, croyez-moi, c’est pas de tout repos ! Avec mes 8 ans d’expérience, je suis devenu un vrai expert en marketing digital. J’adore voir les résultats des optimisations apportées à la fusée (leur site), il n’y a rien de plus satisfaisant.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Je vais répondre de manière simple et courte, et malheureusement il n’y a rien de nouveau… Proposer du contenu (que la base soit générée par IA ou pas) toujours plus expert pour répondre aux critères EEAT de Google tout en prenant en compte les intentions de recherche des utilisateurs.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

En matière de référencement naturel, il y a des pièges à éviter pour ne pas se perdre dans les méandres de l’optimisation. Le plus gros piège est de vouloir en faire trop, comme un fan de Star Wars qui voudrait absolument placer toutes les références possibles dans son site web. Mais attention, trop de références tuent la référence, et le risque est de se retrouver avec un contenu illisible pour les internautes et les moteurs de recherche.

Un autre piège courant est de vouloir tricher pour obtenir un meilleur classement, comme un élève qui essaierait de copier sur la copie de son voisin. Mais les moteurs de recherche sont plus malins que ça, et ils peuvent facilement détecter les techniques de spam et de manipulation de liens. Le risque est alors de se retrouver pénalisé, voire même banni, ce qui serait aussi désastreux qu’un Jedi qui se ferait expulser de l’Ordre.

Enfin, il y a le piège de vouloir tout contrôler, comme Dark Vador qui voudrait contrôler l’univers entier. Mais le référencement naturel est un domaine en constante évolution, et il est impossible de tout maîtriser. Le mieux est donc de se concentrer sur les éléments clés, comme un Jedi qui se concentre sur la Force, et d’adapter sa stratégie en fonction des nouvelles tendances et des nouveaux défis.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Pour les nouveaux médias, mon conseil numéro un serait de se munir d’une boule de cristal. En effet, l’avenir est incertain et il est difficile de savoir exactement quelles seront les prochaines tendances dans le domaine du référencement naturel.

Plus sérieusement, je recommande aux nouveaux médias de se concentrer sur la création de contenu de qualité et sur l’engagement de leur audience. Cela peut être fait en utilisant des techniques telles que le blogging, les réseaux sociaux, le marketing d’influence, etc.

Il est également important de rester à jour avec les dernières tendances et les meilleures pratiques du SEO, en suivant des blogs spécialisés, en participant à des forums de discussion, ou en assistant à des conférences.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Ah, les fameuses mises à jour de Google ! On dirait qu’elles arrivent plus souvent que la pluie en Bretagne. Il y a quand même quelques astuces pour s’adapter à ces changements sans perdre son calme ni ses cheveux.

Tout d’abord, il est important de suivre les dernières actualités et les annonces officielles de Google (John Muller et Google Search Central sur Twitter) pour savoir quelles mises à jour sont en cours. Ensuite, il est essentiel de rester à jour avec les meilleures pratiques du SEO et d’adapter sa stratégie en conséquence.

Il est également important de ne pas paniquer et de ne pas changer sa stratégie à chaque fois qu’une mise à jour est annoncée. Certaines mises à jour peuvent avoir un impact mineur, tandis que d’autres peuvent nécessiter une refonte complète de la stratégie.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Je pense que comme 100 % des professionnels du SEO pour suivre et analyser les résultats, je vais répondre : Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Ahrefs, Oncrawl.

En ce qui concerne la mesure du retour sur investissement, il est important de définir des objectifs clairs dès le départ, tels que le nombre de visites, le nombre de leads générés ou le chiffre d’affaires généré. Le retour sur investissement peut ensuite être mesuré en comparant les coûts associés à la stratégie SEO et aux bénéfices générés.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’IA dans le SEO ? C’est comme avoir un assistant personnel, mais en version robot. C’est cool, ça peut vous aider à faire des trucs plus rapidement et à analyser des tonnes de données, mais pour le moment ça reste une machine, pas un être humain.

Et comme toute machine, il peut y avoir des erreurs ou des incohérences. C’est pourquoi il est important de garder un œil humain sur les résultats générés par l’IA et de les vérifier pour s’assurer qu’ils sont précis et pertinents.

Rien ne remplacera le jus de cerveau !

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Si vous voulez vous lancer dans le SEO, la première chose à faire est d’aller faire un tour sur Google et de taper « Comment devenir un expert en référencement naturel en 5 minutes ». Ensuite, asseyez-vous confortablement, ouvrez un paquet de pop-corn et laissez les résultats apparaître à l’écran.

Plus sérieusement, le SEO est un domaine complexe qui demande beaucoup de patience, de persévérance et de pratique. Si vous voulez vous lancer dans cette carrière, il est important de rester curieux, de vous tenir au courant des dernières tendances et de vous entraîner régulièrement.

Que ce soit en travaillant sur des projets personnels, en suivant des tutoriels en ligne ou en travaillant en équipe, la pratique est la clé pour devenir un expert en référencement naturel. Alors, n’ayez pas peur de vous lancer et de commencer à pratiquer dès aujourd’hui !

Soyez curieux et patient !

Propos recueillis par Mathilde Flory.