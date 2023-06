Ils font du SEO | Jovana Parata (Spécialiste SEO, LP Marketing Services Inc.)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Jovana Parata (Spécialiste SEO chez LP Marketing Services Inc.) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Jovana Parata (LP Marketing Services Inc.) : Je travaille actuellement comme Spécialiste SEO chez LP Marketing Services Inc.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

La plus importante concerne le contenu généré par l’IA. Je me souviens que lorsque ChatGPT a été lancé en novembre 2022, de nombreuses personnes ont eu peur et ont même affirmé que le SEO était en train de disparaître. Pourtant, je ne pense pas qu’il faille avoir peur. Chat GPT-3, ainsi que d’autres outils d’IA ne sont que des outils, et nous pouvons les utiliser à notre avantage en matière de référencement naturel. Néanmoins, il y aura plus de contenu que jamais en 2023 grâce à ces nouveaux outils, et les mises à jour de l’algorithme de Google en tiendront compte. Il s’agit simplement d’optimiser la façon dont nous travaillons avec l’IA, et de l’utiliser de manière intelligente, et non de manière que Google la pénalise. En conséquence, la question de l’autorité thématique sera plus importante que jamais — elle passera du statut d’atout à celui d’exigence. C’est une chose que toute personne travaillant dans le domaine du référencement naturel devrait s’efforcer d’améliorer en 2023.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Vouloir des résultats rapides. Le référencement naturel est une pratique à long terme, et même Google remarquera si vous essayez de tricher, ce qui est alors pénalisé. Il existe un terme appelé Black Hat SEO en anglais, qui désigne un ensemble de pratiques utilisées pour manipuler les résultats. Ces pratiques doivent être évitées à tout prix. Ce que nous devrions faire à la place, c’est mieux communiquer la valeur du référencement aux dirigeants.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Mon conseil le plus important est de créer un contenu de qualité, qui soit également pertinent pour les requêtes des utilisateurs. C’est quelque chose qui ne changera probablement pas et qui restera constant malgré tous les changements d’algorithmes pour les années à venir.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

En restant informé et en surveillant la performance, mais sans paniquer. Il y a parfois une baisse initiale du trafic au moment où les changements interviennent, mais il faut éviter les décisions précipitées. Il est préférable d’attendre quelques semaines, puis d’élaborer un plan d’action.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Des outils comme Google Analytics et Google Search Console sont excellents pour cela. Il existe une formule pour calculer le retour sur investissement : (valeur des conversions — coût de l’investissement)/coût de l’investissement.

Toutefois, j’aimerais souligner que la mesure du retour sur investissement du SEO est parfois complexe, car il faut du temps pour obtenir des résultats significatifs.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

Je pense que le SEO va continuer à se développer et à prospérer avec les nouvelles technologies, mais cela signifie aussi que nous devrons travailler encore plus dur pour rester au courant de tout. J’ai lu récemment un article qui disait qu’un professionnel du SEO a deux travails — l’une est de faire son travail habituel, et l’autre est de s’assurer qu’il est au courant de ce qui se passe dans le monde du SEO. Je trouve que c’est tout à fait vrai.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Allez-y à fond ! C’est un métier tellement passionnant et dynamique que vous ne vous ennuierez jamais. Une autre chose à garder à l’esprit : ne cessez jamais d’améliorer vos compétences, un professionnel du SEO peut toujours bénéficier de compétences avancées telles que savoir coder.

Propos recueillis par Mathilde Flory.