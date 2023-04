Ils font du SEO | Mathieu Chapon (Peak Ace)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Mathieu Chapon (Fondateur de Peak Ace) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Quel poste occupez-vous, dans quelle entreprise ?

Mathieu Chapon (Peak Ace) : Je suis le fondateur de Peak Ace https://www.search-foresight.com/ (anciennement Search Foresight) et j’ai le rôle de directeur de l’innovation. Je me charge aussi de la communication externe de l’agence à travers des publications sur LinkedIn, Twitter et avec la participation à certains évènements SEOCAMPUS, SMX…

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Les nouveaux enjeux du SEO en 2023 sont multiples.

La révolution de 2023 qui n’a pas seulement chamboulé le monde du SEO est l’arrivée de ChatGPT. L’outil révolutionne à la fois notre manière de travailler. C’est un outil qui facilite le quotidien et qui apporte des données dans l’aide à la décision. Chez Peak Ace, nous l’utilisons dans la production de brief, l’enrichissement de données, nos présentations, etc.

Ces IA commencent à apparaître dans les moteurs de recherche : Bing Chat avec la technologie d’OpenAI et Bard pour Google. L’apparition de ces boîtes de dialogue va changer les comportements des utilisateurs et faire évoluer notre métier de conseil.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ?

Le principal défi de nos clients est de fédérer leur entreprise derrière l’objectif de croître le trafic organique. En général, tout SEO qui se respecte sait identifier l’action qui doit permettre d’améliorer la visibilité de son site. Le plus compliqué est d’obtenir la bande passante pour implémenter la recommandation.

Nous sommes aussi dans une période où les investissements sont beaucoup plus surveillés avec toujours l’attente d’un ROI. Or, sur le levier payant, il est nettement plus lisible que sur le levier organique. C’est notre principal challenge du quotidien !

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Si on parle du lancement d’un nouveau site, ne négligez pas le SEO dès le lancement, car une fois le fort investissement souvent fait dans le PAID, nos clients viennent souvent s’intéresser au SEO pour trouver une nouvelle poche de croissance avec un coût plus maîtrisé. Or, les choix technologiques, les termes utilisés et l’investissement fait dans la notoriété (génératrice de backlink) est fréquemment faible et nécessite de prendre parfois des décisions assez impactantes : refonte, réécriture des contenus, etc.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Il y a deux choses à faire pour s’y préparer :

1) Il faut analyser les MAJ sur les dernières années pour comprendre les tendances à venir sur les futures. En effet, il y a eu pendant quelques années des updates sur la surveillance des liens, puis sur la qualité des contenus. Avec les sites générés avec du contenu IA, on va voir plusieurs types de mise à jour qui vont aller à la chasse des sites trop coquilles vides avec des contenus de mauvaise qualité.

2) Surveiller régulièrement avec des outils comme Sistrix votre courbe de visibilité pour voir les impacts sur votre site des dernières mises à jour de Google. L’objectif est de voir si votre site est sensible positivement comme négativement à ses mises à jour.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Sistrix et la search console est un bon combo de départ pour surveiller votre trends et les données trafic/requêtes qui font votre trafic.

Pour mesurer votre ROI, il est important d’isoler dans vos outils de suivis, les pages qui sont spécifiquement traitées par vos actions SEO, pour mesurer l’impact de vos actions.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Il y a 3 choses à faire pour monter en compétence :

1) Faire de la veille sur un blog comme celui-ci : https://www.search-foresight.com/blog-seo-sea/.

2) Suivre une formation SEO comme ce que propose le site https://www.formaseo.fr/.

3) Monter son propre site perso en se fixant comme objectif d’être dans le top 3 sur la thématique que vous avez choisie.

Propos recueillis par Mathilde Flory.