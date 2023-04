Ils font du SEO | Nelly Darbois (Freelance)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Nelly Darbois (consultante et rédactrice SEO en freelance) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Quel poste occupez-vous, dans quelle entreprise ?

Nelly Darbois (Freelance) : Ma profession initiale et centrale est la kinésithérapie, que j’exerce en France depuis 2012. Depuis 2019, je suis également consultante et rédactrice SEO pour des sites de contenu scientifique sur la santé. Et je rédige du contenu optimisé pour les moteurs de recherche pour mon propre site, https://kinedarbois.fr, qui reçoit plus de 120 000 visites/mois.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Pour être tout à fait sincère, je pense que même en tant qu’expert(e) d’un sujet, nous sommes généralement extrêmement mauvais(es) pour faire des pronostics sur des sujets de société qui dépendent de tellement de paramètres. C’est d’ailleurs un champ de recherche à part entière. Voir par exemple l’ouvrage Superforecasting : The Art and Science of Prediction.

Selon mon prisme, l’enjeu pour moi dans les années à venir est de continuer à créer des contenus visibles et bien référencés sur la santé sans brader la qualité scientifique du contenu délivré. Je vois que cela paie sur le long terme. Mais à court terme, ce n’est pas quelque chose qui permet de bien ranker. Selon les termes du jargon, j’attache donc de l’importance aux critères E-E-A-T. Et j’espère que ce sera le cas de plus en plus d’acteurs et d’actrices de la rédaction et du référencement sur le web. Mais c’est plus un espoir qu’une prédiction :) !

Il n’y a donc probablement pas de « nouveaux enjeux », même si ce sont souvent ces termes qui font vendre. À l’inverse, mon approche pour mes propres contenus ou mes client(e)s est de suivre de grands principes rationnels et assez immuables, qui s’appuient sur nos connaissances plus générales du fonctionnement humain (nos capacités d’attention, nos goûts, etc.).

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ?

Le principal piège est selon moi de regarder les résultats sur le court terme. C’est quelque chose qui fait d’ailleurs assez consensus dans le milieu. On dit toujours pour simplifier que le SEA c’est le court terme, et le SEO c’est le long terme.

Mais en tant que client(e) qui fait appel à un prestataire pour le SEO, même si on est d’accord avec cela, on a besoin psychologiquement d’avoir des résultats (ou une impression de résultats) au bout de maximum quelques mois.

Pourtant, cela peut mettre beaucoup plus longtemps. Mais face à cette incertitude, c’est très compliqué de s’engager avec un prestataire sur la durée, sans résultat objectivable. Et c’est rationnel aussi de vouloir « tester autre chose ». Mais tester toutes les stratégies digitales possibles sans en creuser une à fond peut être source aussi de problèmes !

Je n’ai pas de solution miracle à cela. Avoir conscience du problème est déjà un premier pas !

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Un conseil qui vaudra ce qu’il vaudra : privilégier la qualité à la quantité. C’est sans doute la chose la plus difficile à faire, mais cela est plus satisfaisant intellectuellement et moralement selon mon point de vue.

On trouve des exemples de médias qui fonctionnent bien, avec des modèles économiques très variés (paywall, Display Ads, abonnements, etc.), et qui privilégient la qualité à la masse. Je pense par exemple dans le secteur de la santé à la revue Prescrire, dont je suis relectrice. Une revue papier et un site internet d’une très grande qualité, financés à 100 % par les abonnements et formations dispensées, sans aucun lien financier avec des annonceurs ou l’État. Avec plusieurs salariés.

Mon site est aussi, à une plus petite échelle et toutes proportions gardées, une illustration je crois que des contenus longs et très documentés peuvent ranker et payer… avec le temps !

En savoir plus sur l’amélioration du référencement naturel d’un site santé.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Peut-être en évitant de perdre trop de temps à essayer constamment de s’adapter ? En acceptant que l’on ne peut pas forcément avoir d’impact dessus, et donc laisser couler, en gardant en tête simplement les grands principes généraux communiqués par Google, et pas mis à jour tous les matins ? Je pense aux recommandations de Google destinées aux webmasters et référenceurs.

Focalisons-nous sur la qualité du contenu que l’on crée plutôt que perdre du temps à essayer de trouver toujours la dernière astuce, à l’efficacité non vérifiable !

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

C’est un gros sujet. Je refuse beaucoup de missions pour des personnes qui me sollicitent justement parce qu’elles ont de grosses attentes là-dessus, sur le ROI. Le problème, c’est qu’on passe plus de temps à justifier nos choix et documenter nos réussites qu’à vraiment créer des recommandations ou du contenu de qualité ! Est-ce vraiment ce qu’on souhaite ? Consacrer la moitié de notre budget à la quantification du ROI ? Bien sûr, je ne défends pas qu’il faut fonctionner au petit bonheur la chance, et ne jamais regarder ses datas. Il faut trouver un juste milieu, et ce n’est pas évident !

Je ne pense pas qu’il existe d’outils et données générales fonctionnant pour tout le monde. Au couple référenceur/client de se mettre d’accord en amont de la mission sur ce qui sera regardé, en fonction des objectifs spécifiques du client, des spécificités du secteur ; si les 2 parties sont d’accord sur cette manière d’objectiver les résultats en amont, ça roule.

Personnellement, j’accorde de l’importance au nombre de pages vues et au temps passé sur la page. Ce sont pour moi des indicateurs indirects de qualité, qui paieront sur le long terme. Mais c’est un pari !

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

Alors là, cela rejoint un peu votre question sur l’avenir du SEO, mais en mixant en plus ça avec l’avenir de l’IA : tout un programme ! Honnêtement, je pourrais donner mon opinion là-dessus, mais elle ne vaudrait pas grand-chose. Mieux vaut demander cela à Chat-GPT ;) ! Je crois que c’est important de savoir répondre aussi qu’on ne sait pas ou que c’est difficile de le savoir quand on sollicite notre avis en tant qu’expert(e) !

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Difficile de donner des conseils généraux valables pour tout le monde ! Les choses sont très différentes selon moi selon si l’on est encore lycéen(ne), ou dans un projet de reconversion professionnelle ! Mais si je devais donner un seul conseil, valable pour le plus grand nombre : limiter son temps passé à consommer du contenu sur « l’avenir du SEO », « les astuces du SEO », sur des blogs, des forums ou des vidéos YouTube.

Se contenter des sources primaires d’information sur le sujet (contenu délivré par Google himself, 2/3 bouquins) et expérimenter par soi-même ! Plus simple à dire qu’à faire, probablement…

Propos recueillis par Mathilde Flory.