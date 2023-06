Ils font du SEO | Nicolas Terraz (Freelance SEO et SEA)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Nicolas Terraz (Freelance SEO & SEA) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Nicolas Terraz : Je suis freelance SEO et SEA (pub Google) et j’aime bien le contenu original. D’ailleurs je vous livre tout de suite quelque chose d’amusant sur le SEO. Avez-vous déjà tapé en recherche sur Google « Pizza aux anchois ». Non ? Testez maintenant, et regardez les résultats images, une photo drôle s’y glisse 😉

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Si j’ai quelques pièces à miser, je les mets sur ces 3 sujets :

L’IA L’intégration de l’IA dans notre travail au quotidien. Il faut la voir comme un moyen de transport pour aller plus loin. Précisément dans le SEO, on constate de belles opportunités, pour celles et ceux qui vont réussir à l’utiliser (Vérification du code, des balises, proposition de texte pour le site web…). Le SEO Local, notamment les fiches Google My Business et leurs avis. La stratégie SEO & SEA. Pour résumer, Le Yin et le Yang !

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Le piège à éviter ? Foncer tête baissée !

Se lancer sans au préalable avoir une méthodologie et penser que l’on connaît bien ses clients. L’un des challenges est de déterminer le cocon sémantique (l’ensemble des mots-clés) de son site, et de bien répondre aux requêtes des visiteurs. Par ex pour la requête « chaussette en fil d’Écosse », Google a déterminé que le visiteur souhaite des infos dans une fiche produit avant d’acheter le produit pour équiper ses pieds. Par contre, pour la requête « chaussette fil d’Écosse et transpiration », le visiteur veut savoir si ce type de matière va faire transpirer ses panards. Donc plutôt un article.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Si possible, dès les maquettes du site, intégrer dans les échanges ou les ateliers un expert SEO.

En parallèle du SEO, boostez votre trafic avec de la pub (SEA) pour amener des visites qualifiées sur votre site et le tester. Puis analyser les KPI’s et les résultats.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Brûler un cierge.

Plus sérieusement, être focus qualité et pertinence de votre contenu va vous éviter bien des mauvaises surprises ou chutes de trafic.

Et pas de hors-piste svp (techniques black hat à bannir) !

Pour le reste, une veille de temps en temps est suffisante pour la plupart des « petits » sites.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Analyse du trafic et comportement : Google Analytics (gratuit), AT Internet (cocorico c’est français)

Performance du site : Google Search Console (gratuit)

Analyse du site & mots-clés : SEMrush (payant)

Les KPI’s à suivre : nombre de visites (augmentation du trafic), taux de clic, taux de rebond, et le CPA

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

Comme dit plus haut, une petite révolution arrive dans le SEO grâce à l’IA. La facilité pour optimiser certaines tâches est déjà impressionnante : pertinence des mots-clés, audit du site et vérification du code, des balises, proposition de texte pour le site web… Ce qui prend encore quelques heures va pouvoir se faire en quelques minutes.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Avant de vous lancer dans une formation, trouvez un mentor, ou accompagnez un(e) expert(e) SEO ayant déjà une bonne expérience dans le domaine pour vous faire une idée la plus juste possible du métier. Je peux me rendre disponible, on peut déjà échanger via LinkedIn ou en visio si vous avez des questions 😉

Propos recueillis par Mathilde Flory.