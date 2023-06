Ils font du SEO | Olivia PIGHETTI (Content Strategist, Eskimoz)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Olivia PIGHETTI (Content Strategist chez Eskimoz) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Olivia PIGHETTI (Eskimoz) :

Plus que jamais, le développement des critères EAT (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness). L’humain n’est plus le seul à vouloir des contenus utiles et fiables. Les moteurs de recherche évaluent les contenus selon leur pertinence. Google récompenserait donc les pages qui offrent aux internautes une expérience positive et, à l’inverse, pénaliserait celles qui ne sont rédigées qu’à des fins SEO, sans réelle plus-value ni expertise.

En parlant d’expérience positive, un autre enjeu réside dans le SXO (Search eXperience Optimization), le juste mélange entre SEO et UX. Le référencement naturel et l’expérience utilisateur ne sont plus décorrélés, bien au contraire. Exit le bourrage de mots-clés pour favoriser un contenu qui fait sens. D’autres éléments tels qu’un site ergonomique au design soigné, la rapidité de chargement des pages et des réponses aux requêtes des utilisateurs, sont également à prendre en ligne de compte.

Pour autant, l’Intelligence Artificielle (IA) n’est pas mise de côté. On le sait, le contenu, avec la technique et l’autorité, fait partie des trois piliers du SEO. Et il n’est plus à démontrer que les contenus plus longs permettent souvent plus de partages, de backlinks et ainsi, plus de trafic. Devant un tel constat, certains ont développé des outils basés sur l’IA, comme ChatGPT, capable de comprendre et de reproduire le langage humain. Mais avant de parler d’automatisation des contenus, il reste encore du chemin à parcourir. Le rendu n’est pas encore à la hauteur des attentes.

Enfin, un mot sur la recherche vocale : de plus en plus de personnes utilisent des assistants vocaux pour faire des recherches en ligne. Les requêtes sont souvent plus longues et plus précises. L’algorithme a subi des mises à jour pour faire face à cette demande croissante. Optimiser son site internet pour la recherche vocale constitue, pour ainsi dire, un enjeu à considérer.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Un premier piège à éviter est de tomber dans la suroptimisation. En d’autres termes, il ne faut pas avoir recours à l’utilisation excessive de mots-clés. De la même manière, le fait de produire du contenu de mauvaise qualité, pensé uniquement pour les robots au détriment de l’humain, est à proscrire. Mieux vaut produire moins, mais mieux.

Le duplicate content est lui aussi à éviter. La reproduction de tout ou partie d’un contenu venant d’autres sites peut vite pénaliser votre site web. Et pour se démarquer de la concurrence, quoi de mieux que de produire son propre contenu et faire valoir son expertise ?

Concernant les défis actuels, un des principaux réside dans l’intention de recherche. Analyser, comprendre puis répondre aux requêtes des internautes constitue le cœur du SEO. En effet, selon le mot-clé que l’on vise, le type de contenu à créer n’est pas le même. Certains internautes cherchent à s’informer sur un sujet ou bien recherchent une marque en particulier, quand d’autres ont l’intention d’effectuer un acte d’achat. En fonction du cas rencontré, à vous de proposer un contenu adéquat (article de blog, fiche produit…) si vous voulez maximiser vos chances de remonter dans les résultats de recherche.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Le SEO prend du temps. Mettez en place une stratégie de contenu sur le long terme et n’attendez pas des résultats dès le premier mois.

Assurez-vous d’avoir un site ergonomique et intuitif pour l’utilisateur.

Créez du contenu unique à forte valeur ajoutée pour vous démarquer de vos concurrents.

Faites des liens entre les pages d’une même thématique pour favoriser la formation de ce qu’on appelle les cocons sémantiques. Très utiles pour indiquer aux moteurs de recherche que vous êtes légitime à parler de tel ou tel sujet. Vous vous positionnerez plus facilement en tant qu’expert de votre domaine et renverrez un signal positif à Google.

Effectuez une veille constante sur votre secteur d’activité pour rester à la page des dernières tendances et innovations.

Communiquez autour de vous grâce aux réseaux sociaux. On parle de SMO (Social Media Optimization). Cela vous permettra de promouvoir votre contenu et d’interagir avec votre public pour fédérer une communauté engagée autour de votre marque.

Suivez de près les performances de votre site à l’aide d’outils et indicateurs clés de performance. Un bon moyen pour améliorer l’impact de vos actions et adapter votre stratégie en conséquence.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Pour ne pas être impacté négativement par les moteurs de recherche, il vous suffit de respecter les guidelines de Google. Pour cela, tenez-vous informé des dernières mises à jour et des changements apportés aux algorithmes en faisant une veille régulière. Vous pouvez mettre en place des alertes ou bien suivre des personnalités qui relaient régulièrement les actualités du marché du SEO.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

À vrai dire, il y en a un certain nombre… Pour n’en citer que quelques-uns, voici mes préférés :

– Google Search Console pour suivre l’évolution du trafic

– Google Analytics pour analyser le comportement de vos utilisateurs

– SEMrush, un outil de recherche de mots-clés

– Ahrefs pour estimer votre trafic et analyser vos backlinks.

Pour mesurer votre ROI, il vous faut porter une attention particulière aux indicateurs clés de performance (KPI), tels que le trafic organique, le positionnement des mots-clés, le nombre de backlinks, le taux de conversion, le chiffre d’affaires généré par votre site… Il vous faudra ensuite comparer ces données avec le coût de vos investissements liés au SEO.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Pour commencer, rien de mieux que de suivre des formations, pour certaines disponibles en ligne, ou encore, lire des livres sur le SEO pour acquérir un solide socle de connaissances.

Après la partie théorique, place à la pratique ! Faites l’exercice par vous-même pour consolider et approfondir votre apprentissage. Recherchez des mots-clés, optimisez des contenus, analysez les données… De cette façon, vous serez plus à l’aise avec le processus et les outils.

Et bien entendu, restez à la page. Le SEO est en constante évolution alors, tenez-vous informé des dernières tendances et mises à jour des algorithmes de recherche.

Soyez curieux et patient !

Propos recueillis par Mathilde Flory.