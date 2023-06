Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Pierre-Charles RELANGE (Responsable SEO chez L-Expert-Comptable.com) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Pierre-Charles RELANGE : Je suis responsable SEO chez L-Expert-Comptable.com, mais également SEO Freelance pour des clients aux thématiques diverses (santé, e-commerce, blog…)

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

À l’heure où les moteurs de recherche tentent de développer leur propre intelligence artificielle, il est devenu de plus en plus urgent de toujours offrir le meilleur contenu aux internautes. Les places sur les pages de résultats vont se payer de plus en plus cher entre les réponses proposées par l’IA, les liens Google Ads et YouTube présents sur les pages de résultats, le nombre de résultats dits « naturels » risquent de s’amenuir.

Il faudra donc faire en sorte que les contenus offrent l’information la plus complète qui soit et toujours s’assurer de considérer notre site internet comme une source fiable d’informations.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Partir du principe qu’un mot-clé = une page. Je vois encore trop de SEO tenter d’obtenir des positions sur plusieurs mots-clés en créant tout autant de pages associées. Aujourd’hui Google est capable de positionner une page optimisée pour un mot-clé principal, mais peut l’afficher sur tout autant de mots-clés secondaires associés.

Nous nous efforçons chez L-Expert-Comptable.com désormais de réduire le nombre d’articles sur certains sujets et tâchons d’en rassembler certains qui vont ensemble pour ne garder qu’un seul contenu le + exhaustif possible sur le sujet.

L’autre souci que j’observe régulièrement c’est que les éditeurs ne font parfois pas attention à l’intention de recherche de certains mots-clés. Beaucoup partent bille en tête sur certaines requêtes de partir dans la création de pages de ventes alors qu’un article éditorial type blog est plus à même de se positionner d’après Google.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Ne pas partir tout de suite à la chasse aux liens. Je ne dis pas qu’il ne faut pas recourir à des backlinks pour aider un site à se positionner, je dis simplement que le contenu reste la pierre angulaire de toute la stratégie SEO.

Il est donc primordial de la travailler en priorité, de travailler également le maillage interne de ses pages pour créer correctement l’arborescence de son site et faire comprendre à Google les liens qui les rattachent entre elles.

Travaillez également l’ergonomie et la rapidité de vos pages web sur mobile. Là aussi je vois beaucoup de sites ne pas faire suffisamment d’efforts sur ce point alors que ce critère joue aussi un rôle dans la position de vos pages au-delà de la simple expérience pour vos utilisateurs.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Pour cela un travail de veille est primordial, cela passe par la lecture de sites spécialisés, mais surtout de suivre ce qu’il se passe sur Twitter. La sphère SEO présente sur ce réseau social représente une grosse mine d’informations, surtout lors des MAJ de l’algorithme. Elle permet de déceler certaines tendances liées à celle-ci.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Parmi mes essentiels on retrouve : Screaming Frog, SEMRush, Ahrefs et SEObserver.

Le retour sur investissement se mesure différemment selon votre objectif : votre nombre de ventes, votre nombre d’inscrits sur votre site….

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’impact se joue au niveau de la pertinence et de la qualité du contenu. Il va s’agir comme évoqué plus tôt de s’assurer que l’information que vous donnez soit la bonne et la plus légitime possible. Inspirez vous de vos concurrents sans jamais les copier et donnez l’information la plus complète qui soit.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Créez vos premiers sites sur un thème que vous appréciez, formez vous sur YouTube et suivez des comptes SEO sur Twitter vous y apprendrez beaucoup !

Propos recueillis par Mathilde Flory.