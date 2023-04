Ils font du SEO | Raouf Douihech (SEO & Content Manager, DocShipper)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Raouf Douihech (SEO & Content Manager chez DocShipper) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Quel poste occupez-vous, dans quelle entreprise ?

Raouf Douihech (DocShipper) : Je suis un content marketer, qui aide depuis près de 5 ans les entreprises à transformer leurs sites web en machines à leads grâce au contenu et au référencement naturel. Actuellement, je suis le SEO & Content Manager chez DocShipper, une startup internationale.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

L’intelligence artificielle est sans aucun doute la précurseure des nouvelles tendances et des défis actuels et futurs du SEO et du marketing digital en général. Bien que les outils basés sur l’IA existent depuis plusieurs années, l’arrivée de ChatGPT d’OpenAI a accéléré le rythme des changements dans le secteur.

Les moteurs de recherche se font la course pour implémenter l’IA conversationnelle, avec ChatGPT pour Bing et Bard pour Google. Cela représente le début d’une nouvelle ère de l’accès à l’information en ligne, avec notamment l’augmentation des Zero Click Search. Ces évolutions ont également conduit à l’émergence de milliers d’outils SEO basés sur l’IA.

En tant que professionnel du SEO, le défi est d’identifier les outils les plus adaptés à l’organisation, de les tester et de les implémenter rapidement dans le processus. Toutefois, il est important de rappeler que l’IA ne doit pas remplacer l’expertise humaine en matière de SEO et que la qualité du contenu reste un élément clé pour le référencement naturel.

Donc, je dirais que le SEO en 2023 et les années à venir seront fortement influencés par l’IA et les avancées technologiques associées, mais il reste essentiel de garder une approche centrée sur l’utilisateur et la qualité du contenu pour réussir dans ce domaine.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Les pièges à éviter en matière de référencement naturel sont nombreux, mais certains défis sont plus récurrents que d’autres dans le secteur en France. De mon expérience, il est important de se méfier des méthodes miracles qui promettent des résultats rapides et faciles. Le SEO est un travail de longue haleine qui demande du temps, de la patience et de la persévérance pour obtenir des résultats durables.

L’un des pièges les plus courants est de penser que le contenu est roi, mais de négliger la qualité et la pertinence de ce dernier. Il est important de comprendre l’intention de recherche de l’utilisateur et de proposer des réponses adaptées. Rédiger des articles longs de 2000 à 3000 mots n’est pas toujours la solution pour bien se positionner, car la qualité prime sur la quantité. Il est préférable de se concentrer sur le fond plutôt que sur la forme.

Un autre piège courant à éviter en matière de référencement naturel est de surestimer l’importance du netlinking. Bien qu’il soit essentiel d’obtenir des liens provenant d’autres sites pour améliorer la confiance de Google envers son site, il ne faut pas tomber dans le piège d’acheter des liens à tout prix. Google interdit ces pratiques non naturelles et a mis en place des outils pour les détecter, comme le fameux SpamBrain lancé en décembre 2022. Pour obtenir des liens de qualité, il est préférable de se concentrer sur la pertinence et la qualité des sites avec lesquels on collabore. Dans cette optique, je recommande de suivre les conseils de Fery Kaszoni et sa stratégie de Digital PR.

Un dernier piège à éviter est de ne pas suivre les mises à jour de Google et de se concentrer sur des techniques obsolètes. Le SEO est un domaine en constante évolution, et il est essentiel de rester à jour pour maintenir son positionnement. Les mises à jour de Google peuvent avoir un impact important sur le référencement, et il est important de s’y adapter pour éviter des pénalités.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Pour les nouveaux médias, mon conseil principal serait de mettre les utilisateurs/prospects au centre de la stratégie.

Sur le plan technique, il est important de créer un site facilement navigable, qui se charge rapidement et qui est ergonomique pour que les différents segments de votre audience trouvent facilement ce qu’ils recherchent.

Pour le contenu, commencez par créer un profil de client idéal et brainstormez les sujets qui l’intéresseraient. Il est important de répondre à toutes ses problématiques en lui apportant de la valeur ajoutée à travers un contenu facile à digérer, mais détaillé, idéalement avec des infographies pour illustrer vos propos.

Enfin, pour la réputation, essayez d’attirer l’attention des médias populaires de votre domaine en proposant un contenu digne d’être une source et n’hésitez pas à les contacter pour vous faire mentionner.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Tout d’abord, il est crucial de rester à jour avec les dernières mises à jour des moteurs de recherche. Je recommande de consulter régulièrement le site Google Search Central, de s’abonner aux newsletters des médias spécialisés et de suivre les personnalités influentes telles que John Mueller.

Lorsqu’une mise à jour est annoncée, il est essentiel de prendre des mesures proactives pour minimiser son impact négatif. Cela peut inclure la vérification des données de votre site pour savoir si vous avez été affecté. Vous pouvez commencer par vérifier votre trafic, les classements de vos pages et les impressions de votre site avec Google Search Console.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que si votre site offre une expérience utilisateur positive, est facile à naviguer et répond aux besoins des utilisateurs, vous n’aurez pas à stresser à chaque annonce d’une mise à jour. Ce qu’il faut retenir : le SEO devrait être axé sur les besoins des utilisateurs et la création de contenu de qualité, plutôt que sur des astuces pour tromper les moteurs de recherche.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

En tant qu’expert SEO, j’utilise régulièrement des outils pour suivre et analyser les résultats de mes efforts. Les deux principaux outils que j’utilise sont Google Analytics et Google Search Console. Google Analytics me permet d’analyser en détail le comportement des visiteurs sur le site, tandis que Google Search Console me permet de suivre le classement des pages de résultats et de garder un œil sur la santé de mon site en corrigeant les problèmes qui pourraient affecter mon référencement.

J’aime également utiliser Semrush pour suivre l’évolution des positions de recherche, notamment les positions zéro (featured snippets), qui sont devenues de plus en plus importantes ces dernières années.

En ce qui concerne le retour sur investissement, il est important de mesurer le coût total de l’optimisation SEO par rapport aux revenus générés grâce au SEO (nombre de ventes, projets obtenus…). Si vous lancez un nouveau site web, il peut être difficile de générer des revenus immédiatement, donc dans ce cas, il est important d’établir des objectifs clairs en termes de positions et de nombre de pages attirant du trafic. Avec le temps, vous pourrez mesurer le ROI de votre stratégie de référencement à mesure que vous commencerez à générer des revenus à partir de votre site web.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

Je pense que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le SEO est en train de révolutionner le domaine. Google a déjà annoncé que l’IA pouvait être utilisée pour la création de contenu, du moment que celui-ci apporte une réponse pertinente à l’intention de recherche de l’utilisateur.

Cependant, si tous les contenus sont rédigés par des bots, la majorité des résultats de recherche se ressembleront et ne seront pas satisfaisants pour les utilisateurs. Les professionnels du SEO doivent donc se démarquer en apportant une réelle valeur ajoutée à travers leur expérience.

Prenons l’exemple d’une personne qui recherche les « meilleures crèmes solaires ». Une page rédigée par une personne qui a personnellement testé les produits et collecté les avis d’autres utilisateurs aura plus de chances de captiver l’attention que des pages générées par des bots.

En effet, les internautes accordent plus de crédibilité aux retours d’expérience authentiques et à l’opinion d’une personne ayant une réelle expertise dans le domaine. Cette approche permet également de générer des backlinks de qualité de manière naturelle, ce qui renforce encore davantage l’autorité et la fiabilité de la page aux yeux de Google.

En revenant aux fondamentaux du SEO, en se concentrant sur l’intention de recherche plutôt que sur les mots-clés, les professionnels du SEO pourront construire un référencement solide face à l’algorithme alimenté par l’IA. La notion d’expérience est d’ailleurs de plus en plus importante, comme le montre le concept E-A-T (expertise, autorité, fiabilité) de Google qui inclut désormais l’expérience utilisateur (E-E-A-T).

Pour résumer, si vous ne voulez pas vous faire balayer par cette nouvelle vague, restez concentré sur l’expérience utilisateur et apportez une réelle valeur ajoutée.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Je recommande de suivre le même chemin que j’ai suivi, c’est-à-dire de commencer par les bases du référencement naturel, puis de se mettre directement en pratique.

Pour cela, vous pouvez consacrer une semaine ou deux à vous éduquer en ligne, car il existe d’innombrables ressources gratuites dans tous les formats. Une fois que vous avez une idée de ce qu’est le SEO, choisissez un sujet que vous aimez et créez un site web simple sur WordPress avec un nom de domaine et un hébergement.

À partir de là, essayez d’optimiser votre site et de créer du contenu pour le référencer le mieux possible. Au fil du temps, vous serez amené à rechercher des questions de plus en plus spécifiques sur le SEO, ainsi qu’à trouver des solutions lorsque vous êtes confronté à un obstacle.

C’est le meilleur moyen d’apprendre, et en plus, cela vous permettra de développer des compétences en développement web qui vous seront très utiles dans votre carrière.

Propos recueillis par Mathilde Flory.