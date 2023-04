Ils font du SEO | Refka PAYSSAN (Léonard De Vinci, RP Communication & Influence )

Dans le cadre de notre dossier “Ils font du SEO”, Refka PAYSSAN a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Quel poste occupez-vous, dans quelle entreprise ?

Refka PAYSSAN : Je suis universitaire, experte et consultante en communication, je collabore avec le pôle universitaire Léonard De Vinci, l’université Paris Saclay IUT d’Evry et je suis CEO de mon agence de communication RP communication et influence .

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Pour illustrer ces tendances, prenons l’exemple de ce client qui a sollicité mon agence RP communication et influence pour une bonne campagne SEO :

Il s’agit d’une entreprise locale qui propose des cours de cuisine en ligne. Pour améliorer son référencement naturel en 2023 ma démarche était la suivante :

J’ai d’abord optimisé son site pour une expérience utilisateur agréable, en travaillant sur le temps de chargement, la navigation et l’interface utilisateur.

J’ai utilisé des mots-clés pertinents pour la cuisine en ligne, ainsi que des termes connexes tels que les ustensiles de cuisine, les recettes, les ingrédients, etc.

J’ai ensuite travaillé avec mes équipes sur sa stratégie de netlinking pour obtenir des liens pertinents et de qualité vers son site, en collaborant avec d’autres sites sur la cuisine en ligne ou en proposant des partenariats avec des blogueurs culinaires. Et enfin en remarquant l’impact de ces changements sur le chiffre d’affaires, le client a engagé avec nous actuellement des travaux sur la création du contenu optimisé pour la recherche vocale.

Nous avons aussi mis en place une optimisation de sa fiche « Google My Business » avec des photos, des horaires d’ouverture, des critiques positives, etc. Je suis actuellement en train de former mon client à comment encourager les utilisateurs à commenter et à partager le contenu qu’il crée lui-même à partir de son téléphone portable .

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon votre expérience, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Il y a plusieurs pièges à éviter en matière de référencement naturel (SEO) comme le contenu dupliqué si j’ai un conseil à donner : ne jamais copier le contenu d’un autre site web car Google pénalise le contenu en double. Les backlinks de mauvaise qualité, c’est-à-dire avoir des liens provenant de sites de spam ou de mauvaise qualité peut nuire à la réputation de votre site web. Mais aussi l’ignorance des mots-clés pertinents, car il est essentiel d’utiliser les mots-clés les plus pertinents pour votre entreprise cela vous aidera à vous classer plus haut dans les résultats de recherche. L’absence de balises de titre et de méta-description qui sont importantes pour aider Google à comprendre le contenu de votre site et pour inciter les utilisateurs à cliquer sur votre lien. Je vous suggère aussi de faire attention à l’ignorance des mises à jour de l’algorithme de Google : il est essentiel de suivre les mises à jour de Google pour ajuster votre stratégie SEO en conséquence.

Et pour répondre à votre deuxième question je pense qu’en France, les défis les plus récurrents dans le secteur du SEO sont par exemple la concurrence accrue car il y a une forte concurrence dans de nombreux secteurs, ce qui rend le classement en haut des résultats de recherche plus difficile, mais il y a aussi la complexité de la langue française qui peut rendre la rédaction de contenu SEO plus difficile, surtout pour les non-francophones. Cela implique aussi la différence culturelle : il est important de comprendre la culture et les comportements des utilisateurs français pour élaborer une stratégie de référencement efficace. Un autre frein qui peut nuire c’est le manque de temps et de ressources : la mise en œuvre d’une stratégie SEO efficace nécessite du temps et des ressources, ce qui peut être un défi pour les petites entreprises. Sans oublier ce que j’ai cité précédemment la création d’un bon contenu pour les recherches vocales.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Voici mes six commandements pour les nouveaux médias afin d’améliorer leur référencement en prenant en compte que cela demande un sérieux travail et aussi du temps :

Faites une recherche de mots-clés : Les mots-clés sont l’essence même du référencement. Il est important d’identifier les mots-clés pertinents pour votre contenu et de les utiliser de manière appropriée dans votre contenu.

Optimisez votre contenu : Assurez-vous que votre contenu est bien structuré et facile à lire. Utilisez des titres et des sous-titres, des paragraphes bien formatés et des images de haute qualité. Assurez-vous également que votre contenu est original et pertinent pour votre public cible.

Créez des liens internes : Les liens internes sont importants pour aider les moteurs de recherche à comprendre la structure de votre site et à déterminer l’importance de chaque page. Assurez-vous de créer des liens internes pertinents et utiles pour les utilisateurs.

Créez des liens externes : Les liens externes sont également importants pour le référencement, car ils montrent que d’autres sites considèrent votre contenu comme important. Assurez-vous de créer des liens externes pertinents et de qualité à partir de sites fiables.

Utilisez les réseaux sociaux : Les médias sociaux peuvent aider à attirer du trafic vers votre site Web et à améliorer votre référencement. Assurez-vous de partager votre contenu sur les plateformes de médias sociaux pertinentes pour votre public cible.

Utilisez des balises méta : Les balises méta aident les moteurs de recherche à comprendre le contenu de votre site Web. Assurez-vous d’inclure des balises méta de titre et de description pour chaque page de votre site.

En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer considérablement votre référencement et augmenter votre visibilité en ligne.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Les mises à jour des moteurs de recherche, comme celles de Google, sont des événements courants dans le monde du référencement. Mes conseils pour s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche sur le plan du SEO :

Restez à jour avec les mises à jour des moteurs de recherche : Il est important de suivre les actualités et les mises à jour des moteurs de recherche pour comprendre les changements dans l’algorithme de recherche et les nouvelles exigences en matière de référencement.

Soyez proactif : Il est important de suivre les pratiques recommandées de référencement et de les appliquer à votre site Web avant même que les mises à jour des moteurs de recherche ne soient mises en place. Cela peut inclure l’optimisation de vos pages, l’amélioration de la qualité de votre contenu et la création de liens de haute qualité.

Évaluez l’impact des mises à jour sur votre site Web : Après chaque mise à jour des moteurs de recherche, évaluez l’impact sur votre site Web en utilisant des outils d’analyse pour surveiller les changements de classement et le trafic sur votre site.

Effectuez des ajustements : Si vous remarquez une baisse de classement ou de trafic après une mise à jour des moteurs de recherche, effectuez des ajustements pour vous adapter aux nouvelles exigences. Cela peut inclure des ajustements de contenu, des changements de structure de site ou des ajustements de stratégie de création de liens.

Évitez les pratiques de référencement non éthiques : Évitez les pratiques de référencement non éthiques, telles que l’achat de liens ou le bourrage de mots-clés, car elles peuvent entraîner des pénalités et une baisse de classement dans les résultats de recherche.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Il existe de nombreux outils disponibles pour suivre et analyser les résultats du SEO. Je vous propose ces outils et qui sont les plus populaires :

– Google Analytics : Cet outil gratuit permet de suivre le trafic de votre site Web, les sources de trafic, les pages les plus populaires, les taux de rebond, les conversions et bien plus encore.

– SEMrush : Cet outil payant offre une gamme complète de fonctionnalités pour suivre le classement des mots-clés, le trafic organique, les backlinks, les domaines concurrents et les tendances de recherche.

– Ahrefs : Cet outil payant offre des données complètes sur les backlinks, les mots-clés, les domaines concurrents et les tendances de recherche.

– Moz : Cet outil payant offre des fonctionnalités pour suivre le classement des mots-clés, l’optimisation de contenu, les backlinks, les rapports de spam et les tendances de recherche.

Pour mesurer le retour sur investissement (ROI) du SEO, vous devez suivre les indicateurs de performance clés (KPI) qui sont pertinents pour votre entreprise, tels que le trafic organique, le classement des mots-clés, le taux de conversion et le chiffre d’affaires généré. Vous pouvez ensuite comparer ces KPI avec les dépenses de votre campagne SEO pour évaluer le ROI.

Par exemple, si vous dépensez 1 000 $ par mois en SEO et que vous générez 10 000 $ de chiffre d’affaires organique, votre ROI serait de 9 000 $ (10 000 $ de chiffre d’affaires – 1 000 $ de dépenses de SEO). Il est important de garder à l’esprit que le ROI du SEO peut prendre du temps à se réaliser, car il peut prendre plusieurs mois pour que les efforts de référencement portent leurs fruits.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies ont déjà commencé à avoir un impact significatif sur l’avenir du SEO et continueront à le faire à l’avenir. Ce que je peux cerner jusqu’à ce jour ce sont :

La personnalisation : Les algorithmes de recherche sont de plus en plus personnalisés pour les utilisateurs, en fonction de leurs intérêts, de leur historique de recherche et de leur comportement en ligne. Les spécialistes du référencement doivent donc comprendre comment l’IA peut être utilisée pour personnaliser le contenu et les expériences pour les différents segments de leur public.

La recherche vocale : Avec la popularité croissante des assistants vocaux, la recherche vocale est devenue une tendance importante en matière de recherche. Les spécialistes du référencement doivent donc optimiser leur contenu pour répondre aux requêtes de recherche vocale, en utilisant des phrases complètes plutôt que des mots-clés.

L’analyse des données : Les technologies d’IA peuvent aider les spécialistes du référencement à analyser de grandes quantités de données, y compris des données non structurées, pour identifier les tendances et les opportunités de référencement.

L’automatisation : Les technologies d’IA peuvent aider à automatiser certaines tâches de référencement, comme l’analyse des liens de retour, la recherche de mots-clés et la création de contenu. Cela peut permettre aux spécialistes du référencement de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

La compréhension du langage naturel : Les technologies d’IA peuvent aider à comprendre le langage naturel et les intentions de recherche des utilisateurs, ce qui permet une meilleure optimisation du contenu pour répondre aux besoins des utilisateurs.

L’IA et les nouvelles technologies ont le potentiel de changer considérablement la manière dont les spécialistes du référencement travaillent et optimisent leur contenu. Les spécialistes du référencement devront rester à jour sur les dernières tendances en matière de technologie pour rester compétitifs dans un environnement de recherche en constante évolution.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Si vous souhaitez commencer une carrière dans le référencement naturel (SEO) voici mes conseils d’experte :

Apprenez les bases : Il est important de comprendre les principes de base du référencement naturel, tels que la recherche de mots-clés, l’optimisation de contenu, les backlinks et l’analyse de données. Vous pouvez trouver de nombreuses ressources en ligne pour vous aider à apprendre les bases du SEO.

Restez à jour sur les dernières tendances : Le SEO est un domaine en constante évolution, il est donc important de suivre les dernières tendances et les mises à jour des algorithmes de recherche.

Pratiquez : La pratique est essentielle pour devenir un expert en référencement naturel. Créez un site Web et commencez à optimiser le contenu, recherchez des mots-clés et créez des backlinks pour mieux comprendre les processus et les outils.

Construisez votre réseau : Le SEO est un domaine où les relations peuvent jouer un rôle important. Essayez de vous connecter avec d’autres professionnels du SEO sur les réseaux sociaux, les forums en ligne et les événements de l’industrie pour apprendre des autres et développer votre réseau.

Soyez patient : Le référencement naturel peut prendre du temps pour produire des résultats significatifs. Soyez patient et persistant dans votre travail pour améliorer la visibilité de votre site Web ou de votre client.

Observez les experts : Suivez les blogs et les publications de référence en SEO pour apprendre des experts du domaine. Participez à des formations ou à des événements pour acquérir de nouvelles compétences.

Trouvez votre spécialité : Il existe différents domaines de spécialisation en SEO, tels que la recherche de mots-clés, l’analyse de données, l’optimisation de contenu, etc. Trouvez votre domaine de prédilection et développez vos compétences dans cette spécialité.

En suivant ces conseils, vous pourrez développer vos compétences en référencement naturel et vous lancer dans une carrière passionnante et en évolution constante.

Propos recueillis par Mathilde Flory.