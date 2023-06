Ils font du SEO | Roman Jauneaux (Lead SEO, Maiia)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Roman Jauneaux (Lead SEO chez Maiia) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Roman Jauneaux (SEO DES ALPES) : Hello 👋 Je suis Lead SEO chez Maiia, une plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Pour moi, les nouvelles tendances c’est bien évidemment l’IA et la génération de contenu.

Les pages de résultats sont de plus en plus spammées par du contenu généré automatiquement et l’utilisation de l’IA n’est plus une option.

Après bien utiliser l’IA et faire du contenu de qualité grâce à elle reste un challenge à part entière.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Les plus grosses difficultés pour moi sont :

la démocratisation du SEO, surtout sur des plateformes grand public sans ROI direct. réussir à faire du contenu d’encore plus grande qualité que la concurrence, car c’est uniquement grâce à cela qu’on peut tenir sur le long terme, en particulier dans des domaines sensibles comme la santé.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Il vaut mieux produire une quantité suffisante de qualité qui répond à l’intention de recherche de l’utilisateur de la meilleure manière possible plutôt que miser sur la quantité.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

La veille est bien évidemment essentielle. En particulier en ce moment où tout évolue à une vitesse folle.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

La search console bien évidemment, couplée à data studio pour démocratiser les chiffres.

Après la liste des outils SEO est longue, mais je pense particulièrement à Ubersuggest qui fait partie des moins coûteux.

Mais le meilleur outil sera toujours son propre cerveau et la réflexion.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’impact est déjà là et il est énorme. Le nombre de sites de niches générés par l’IA (affiliation ou dropshipping) est énorme.

Et les réactions de Google sont tout aussi intéressantes, la preuve avec la core update de Mars qui remet encore plus en avant la qualité des résultats et recentre le tout sur l’intention de recherche.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Monter un premier site « passion » soi-même et tester un maximum de chose dessus pour comprendre comment Google fonctionne.

Propos recueillis par Mathilde Flory.