Ils font du SEO | Stéphanie Giczi (Directrice, Agence TOKEN)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Stéphanie Giczi (Consultante SEO, Rédactrice Web SEO et D.G. de l’Agence de Stratégie Digitale TOKEN) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Stéphanie Giczi (Token) : 2023 amorce un virage capital pour le SEO avec l’accès démocratisé de l’IA. En effet, la veille est permanente. Elle s’avère sans répit, car le référencement naturel est un challenge à relever au quotidien pour un expert SEO. Donc, en plus des changements opérés par les moteurs de recherche et auxquels il convient de s’adapter afin de les séduire, s’ajoutent les nouvelles tendances SEO.

Et parmi ces dernières, l’arrivée tonitruante du modèle deep learning d’Open AI sur le devant de la scène. J’ai nommé : Chat GPT pour Generative Pre-Training Transformer 4.

Néanmoins, l’interdiction récente proclamée en Italie montre que les mentalités ne sont pas encore prêtes. Car comme pour toute innovation, les dérives et les peurs freinent l’aventure de l’innovation.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

En matière de référencement naturel, il y a plusieurs pièges à éviter pour obtenir des résultats durables et de qualité. Parmi les plus courants, je citerai :

La sur-optimisation des mots-clés qui consiste à ajouter trop de mots-clés dans le contenu pour améliorer son positionnement dans les résultats de recherche. Cette pratique est considérée comme du « spamming » par les moteurs de recherche et entraîne une pénalité.

L’achat de liens qui est une solution rapide pour améliorer le référencement d’un site web, mais contraire aux règles de Google. Les robots peuvent détecter ces liens artificiels et infliger une sanction sévère.

Le contenu dupliqué entraîne une pénalité et vous n’offrez rien de nouveau, c’est très peu qualitatif. Créer du contenu original et de qualité pour booster son référencement naturel demeure incontournable.

Et, en ce qui concerne les défis les plus récurrents dans le secteur du SEO en France, je pense à :

La concurrence, car le marché du SEO est de plus en plus compétitif, ce qui rend la tâche plus compliquée.

L’évolution constante des algorithmes de Google, qui sont régulièrement mis à jour, cela impacte le positionnement d’un site web dans les résultats de recherche.

Le manque de compréhension des clients qui ne comprennent pas toujours les enjeux et les objectifs du référencement naturel.

C’est pourquoi, j’essaie de transmettre avec bienveillance et pragmatisme les effets positifs d’un référencement naturel sur le long terme.

Notre rôle en tant qu’experts du SEO est de communiquer avec nos clients. Il faut les impliquer et leur expliquer les stratégies mises en place ainsi que les résultats escomptés. Il convient de faire preuve de transparence et de pédagogie.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

J’ai 5 conseils à délivrer :

Créez du contenu de qualité qui répond aux besoins et aux intérêts de votre public cible. Le contenu doit être original, informatif et attractif pour attirer et fidéliser les internautes. C’est la base. Utilisez les réseaux sociaux de manière stratégique car ce sont des outils puissants pour promouvoir vos contenus et interagir avec votre public. Pour ce faire, sélectionnez ceux qui correspondent à votre persona et publiez régulièrement du contenu engageant. Soyez présent sur les moteurs de recherche : le référencement naturel est un élément clé pour attirer des visiteurs qualifiés sur votre site web. C’est pourquoi, vous devez comprendre les pratiques du SEO. Créez une communauté engagée autour de votre marque. Cela implique d’interagir régulièrement avec votre public, de répondre à ses commentaires et de lui offrir du contenu exclusif. Et, restez à jour avec les dernières tendances et les innovations pour rester compétitif. Puis, analysez les données de vos campagnes pour identifier les stratégies les plus efficaces et les ajuster en conséquence.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Les mises à jour des algorithmes des moteurs de recherche, en particulier celles de Google, ont un impact puissant sur le référencement naturel des sites web. Là aussi, j’ai 5 tips à donner :

Restez informé, suivez les actualités du SEO, tenez-vous informé des évolutions des algorithmes des moteurs de recherche, notamment de Google. Analysez régulièrement les données pour identifier les éventuels changements de positionnement et surtout les raisons de ces fluctuations ! Suivez les bonnes pratiques : produire du contenu de qualité, optimiser les balises méta, les images, les liens, etc. Évitez les techniques de référencement abusives comme l’achat de liens, le bourrage de mots-clés, la duplication de contenu, etc. Ces techniques entraînent des pénalités. Soyez patient car les mises à jour des moteurs de recherche entraînent des fluctuations de positionnement sur le court terme.

Afin de séduire Google, la patience est de mise. Néanmoins, le charme opère toujours et ce qui est magique, c’est qu’il perdure 😉

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Nous avons chacun et chacune notre façon de procéder. En ce qui me concerne, mon cerveau est le number One : j’optimise et je rédige en mode SEO, c’est réellement une passion et un jeu, un challenge que j’adore relever pour chaque requête.

Et, pour suivre et analyser les résultats du SEO, voici quelques-uns des outils que j’utilise :

Google Analytics : c’est l’outil d’analyse de site web gratuit de Google, il mesure le trafic de votre site web, le comportement de vos visiteurs et surtout il suit les conversions.

Google Search Console : c’est un autre outil gratuit de Google qui tracke la performance de votre site dans les résultats de recherche et pas que ! Il délivre également des informations sur les requêtes de recherche, les pages indexées et les erreurs d’exploration.

SEMrush : c’est un outil payant qui suit la position de votre site dans les résultats, qui scrute la concurrence et surveille les backlinks. C’est mon préféré, car il propose des fonctionnalités très pertinentes. .

Ahrefs : C’est un autre outil payant qui permet de suivre les backlinks, d’analyser la concurrence et de trouver des mots-clés pertinents.

En ce qui concerne la mesure du retour sur investissement du SEO, les indicateurs clés suivants sont incontournables à mes yeux :

Le trafic organique qui est un indicateur clé du succès de votre stratégie de référencement naturel. Là, on parle du nombre de visiteurs qui accèdent à votre site web à partir des résultats de recherche.

Le taux de conversion qui mesure le pourcentage de visiteurs qui ont effectué une action précise sur votre site web, comme l’achat d’un produit ou la soumission d’un formulaire (le Graal !).

Le chiffre d’affaires généré par votre site web (off course !).

Le coût par acquisition qui mesure le coût moyen pour obtenir un nouveau client grâce à votre stratégie de SEO (indispensable).

Ces KPI’s offrent la possibilité d’ajuster votre approche en conséquence pour maximiser le ROI. Même si en réalité, c’est compliqué de l’estimer…

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’IA et les nouvelles technologies ont déjà commencé à avoir un impact sur le SEO et continueront à le faire dans le futur. En effet, sans parler de ChatGPT, pour se positionner en position zéro avec un contenu, vous devez partir de l’intention de recherche et c’est là qu’intervient la recherche vocale : Siri et Alexa.

Cela a un impact phénoménal sur votre stratégie SEO et sur le choix des mots-clés ainsi que la façon dont le contenu est structuré pour répondre aux requêtes de recherche vocale.

L’IA donne aussi la possibilité aux moteurs de recherche de personnaliser les résultats en fonction des préférences et des comportements de recherche de chaque utilisateur. Donc, vous adaptez là aussi votre stratégie de SEO pour offrir une expérience utilisateur personnalisée.

Ensuite, les chatbots sont également de plus en plus utilisés pour offrir un support client automatisé. Ils améliorent la satisfaction des clients et influencent le référencement naturel.

Puis, l’IA analyse les données de manière plus approfondie et plus rapide, vous optimisez vos process et vous gagnez un temps précieux !

Enfin, elle est déployée pour générer du contenu en fonction de critères spécifiques, comme les mots-clés et les requêtes de recherche.

Néanmoins, elle ne possède pas encore le charme d’une belle plume et la subtilité humaine.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Être passionné, c’est inhérent. Ne pas avoir peur de bosser, énormément.

Ensuite, acquérir une connaissance approfondie des bases du SEO, se tenir informé des tendances et des évolutions.

Pratiquer le SEO est essentiel.

Développer ses compétences en analyse de données également. Tout autant que suivre une formation spécialisée et faire preuve de persévérance.

Apprenez, pratiquez, adaptez-vous et soyez malin.

Enjoy !☀️

Propos recueillis par Mathilde Flory.