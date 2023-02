Ils font la CyberSécurité | Luc Frantz (PwC)

Dans le cadre de notre dossier “Ils font la cybersécurité”, Luc Frantz (Manager Cyber Sécurité chez PwC) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur de la cybersécurité de ce début d’année.

LeBigData.fr : La cybersécurité en France : de quoi parle-t-on ?

Luc Frantz (PwC) : Encore un rôle secondaire au sein des entreprise du privée. Mais une ambition nationale forte et visible (ANSSI, campus cyber, + excellence en cryptographie etc.)

Quels sont les principaux défis à relever pour la Cybersécurité en France ?

1 – Le mindset : C’est le jeu du chat et de la souris ! Il est difficile d’accepter que l’attaquant aura toujours une longueur d’avance, c’est pourquoi il est nécessaire de basculer dans un mindset orienté « résilience ».

2 – Le ROI : il est très compliqué de justifier de manière chiffrée un investissement en cybersécurité.

3 – La volatilité de la donnée : de grandes ambitions autours de la sécurité de la données, qu’il est difficile d’implémenter sans impacter le business.

4 – Un legacy important au sein des entreprises privée.

5 – Une hygiène IT qui fait défaut pour avoir de vrai contrôle de sécurité (ex: CMDB pas à jour etc.)

Quels sont les nouveaux enjeux de la Cybersécurité pour 2023 ?

1 – Une pénurie de ressources compétentes.

2 – La cybersécurité au service du business : avoir des équipes d’experts cyber au service d’un business et non pas en mode bloquant.

3 – La protection de l’IoT et de l’OT.

Quels sont vos conseils à destination des entreprises pour mieux se protéger ?



0 – Faire un Audit de situation pour connaitre ses forces et faiblesses. 1 – Avoir une stratégie de cybersécurité ciblée sur les besoin de l’entreprise et validée par le COMEX. 2 – Investir au bon niveau >10% du budget IT si rien n’a été fait jusque là, 5% en mode nominal. 3 – Keep it simple : éviter les programmes avec 10 000 projets. Mettre en place un programme avec un TOP 5 ou TOP 10 qui seront suivit au niveau COMEX. Dans le contexte géopolitique actuel, faut-il craindre des cyberattaques militaires à l’encontre de la France ? Oui, on n’est jamais à l’abris. Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans la cybersécurité ? Suivre une spécialité en cybersécurité pour voir les différents domaines possible, et enfin postuler.

Propos recueillis par Mathilde Flory.