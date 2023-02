Ils font la CyberSécurité | Thomas Anglade (Seckiot) : “La sécurité des systèmes industriels est en train de devenir un enjeu clé de cybersécurité en France”

La cybersécurité est un processus global, qui doit être budgétisé et orchestré comme tous les autres projets. Il faut allouer un budget global cybersécurité et le répartir pour couvrir les frais de formations du personnel, d’achat de matériel et de solutions logicielles de protection. Il est important d’évaluer régulièrement la vulnérabilité des systèmes via des tests de pénétration. Sur tous ces points, il est nécessaire de mesurer régulièrement les progrès effectués, de manière trimestrielle par exemple.

Dans le contexte géopolitique actuel, faut-il craindre des cyberattaques militaires à l’encontre de la France ?

Bien sûr. L’espace cyber est devenu un champ d’attaque qui peut avoir des conséquences fortes sur le monde réel et l’arme cyber est une arme qui s’avérera de plus en plus importante du point de vue militaire dans les années à venir. Il est évident que tous les pays fortement avancés sur le plan technologique sont très actifs dans ce secteur militaire, y compris la France. La difficulté dans ce domaine réside dans le fait d’identifier avec certitude son adversaire en cas d’attaque.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans la cybersécurité ?

Il faut se former bien sûr, mais essayer de cibler les compétences. La cybersécurité est un champ très vaste et très technique ! Si vous souhaitez travailler dans la cryptographie, les compétences à développer ne sont pas du tout les mêmes que si vous voulez devenir développeur pour une solution logicielle de cybersécurité, ou analyste dans un centre de sécurité. Pour ne pas se disperser, je pense qu’il faut rencontrer plusieurs personnes travaillant dans la cybersécurité, essayer de comprendre les métiers et cibler les compétences à acquérir. Ensuite, il ne faut pas oublier l’aspect « autodidacte » fort qui règne en cybersécurité et qui est un aspect important de formation : des sites comme « Root Me » permettent de se former de manière autonome et très puissante aux outils nécessaires pour comprendre le domaine de la cybersécurité.

Propos recueillis par Mathilde Flory.