Kaspersky présente la solution de sécurité XDR

Le 8 novembre 2023, Kaspersky dévoile son dernier bijou de sécurité. Il s’agit de la solution Extended Detection and Response (XDR). Elle associe de multiples options de protection en une plateforme unifiée. Cette dernière englobe la sécurisation des logs, la gestion des cas et des actifs, les guides de réaction aux menaces et les capacités d’investigation. Le but étant de permettre aux organisations de défendre efficacement leurs actifs et leurs procédures métier face aux attaques sophistiquées.

La première version de Kaspersky XDR avait vu le jour en 2016.

La nouvelle version de Kaspersky XDR disponible en avant-première. Elle a été connue sous le nom de Native XDR. En 2023, l’entreprise franchit un nouveau pas significatif vers une meilleure vue d’ensemble sur la sécurité, marquant l’arrivée d’Open XDR. Cette dernière est disponible en en avant-première pour les utilisateurs curieux de ses fonctionnalités et de sa compatibilité.

Les fonctionnalités de Kaspersky XDR

Kaspersky XDR promet une couverture complète de la sécurité des entreprises. Il assure que les données privées des sociétés restent au sein de leur infrastructure. Cela les aide à devancer les cybercriminels grâce à l’analyse des données provenant de multiples sources.

La solution s’intègre à l’écosystème Kaspersky. Cette cohésion favorise la rationalisation des opérations de sécurité. Cela minimise également la complexité engendrée par la gestion de plusieurs dispositifs.

Une analyse avancée et une réponse optimale face aux menances

Kaspersky XDR renforce les capacités de détection et de réaction face aux menaces. Pour ce faire, il utilise une vaste gamme de sources de données. Cela concerne notamment les journaux, le réseau et divers systèmes d’applications et d’exploitations.

La solution fait appel à des outils d’analyse avancée. De plus, elle est capable de croiser et d’analyser automatiquement des informations provenant de différentes sources. Elle peut également déclencher des réponses automatisées pour entraver et neutraliser les cyber-risques potentiels.

Un diagramme d’investigation pour une meilleur vue d’ensemble

Le diagramme d’investigation est un outil précieux dans l’arsenal des professionnels de la sécurité informatique. Il aide à réunir les éléments relatifs aux attaques dans un schéma facile à décrypter.

Il vise à simplifier le processus d’enquête sur les alertes et les incidents. Dans ce contexte, il rassemble les événements de différents systèmes sur un seul support.

Des playbooks sur mesure pour une efficacité accrue

Kaspersky XDR permet aussi de créer des playbooks personnalisés. Cette fonctionnalité consiste à modeler les flux de travail avec des déclencheurs ajustables et des scénarios de réaction sur mesure. Cela permet d’accélérer les actions routinières, de mettre en place des processus de travail en collaboration et de contrecarrer les erreurs courantes.

Communiqué de presse proposé par Kaspersky