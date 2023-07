Kyriba : 4 raisons d’opter pour cette solution de gestion de trésorerie 

Kyriba se distingue comme une solution de gestion de trésorerie de premier plan. Entre sa facilité d’utilisation, sa sécurité renforcée, son accessibilité et sa capacité à s’adapter à divers environnements linguistiques, il existe de nombreuses raisons d’adopter Kyriba. Voici les quatre plus convaincantes.

Une solution SaaS complète pour une gestion de trésorerie efficace

Parmi les outils SaaS dédiés à la gestion de trésorerie, Kyriba se distingue par son efficacité et sa pertinence pour les professionnels et les entreprises. Solution de gestion de trésorerie, prévisionnels et risques financiers, Kyriba offre une gamme de fonctionnalités diversifiées. Elle est particulièrement appréciée par les dirigeants soucieux de maîtriser la gestion des risques, des liquidités, des paiements et des flux de trésorerie.

Entre autres, l’utilisateur peut réaliser des prévisions financières précises, analyser en détail la situation de ses liquidités, contrôler les transactions avec une grande rigueur. La gestion des risques, des portefeuilles et de la conformité réglementaire est également facilitée.

De plus, Kyriba permet une intégration comptable optimale, pour une meilleure coordination des informations financières. En somme, Kyriba est une solution complète qui répond aux besoins les plus exigeants des gestionnaires de trésorerie.

Optimiser la collaboration et la prise de décision

La technologie moderne offre des solutions innovantes pour optimiser la prise de décision entre services. Parmi elles, un logiciel intégré se révèle particulièrement efficace pour mesurer la pertinence des prévisions de trésorerie.

Doté d’une interface ergonomique et personnalisable, il facilite l’élargissement de ces prévisions, que ce soit à l’échelle d’un jour, d’un mois ou d’une année. Cela s’avère essentiel pour adapter rapidement les stratégies financières.

De surcroît, en fournissant à chaque équipe un accès aux informations pertinentes, il stimule la productivité et renforce la collaboration. Ainsi, l’utilisation d’un tel logiciel s’avère un levier stratégique pour améliorer l’efficacité et la cohésion au sein d’une organisation.

Une solution accessible et conviviale pour la gestion financière

La Solution Kyriba se distingue par sa facilité d’installation. Sans nécessiter l’intervention d’un intégrateur, elle offre une mise en place rapide et aisée. De plus, cette plateforme prend en compte la diversité linguistique de ses utilisateurs en proposant plusieurs langues, y compris le français, l’anglais et le chinois.

Il convient néanmoins de préciser que Kyriba n’est pas directement téléchargeable. Pour l’exploiter, il est nécessaire d’opter pour un essai gratuit ou d’installer une version démo. Cela peut paraître contraignant, mais c’est aussi une occasion d’explorer ses fonctionnalités avant de s’engager pleinement. Ainsi, Kyriba démontre son souci d’accessibilité et d’adaptabilité pour répondre aux besoins de sa clientèle internationale.

Un gage de sécurité pour la gestion financière

En optant pour Kyriba, la sécurité des applications et des données devient une certitude. Grâce à un cryptage rigoureux des workflows des utilisateurs, Kyriba assure une protection infaillible de l’information. De plus, l’hébergement des installations informatiques et l’analyse quotidienne des vulnérabilités contribuent à renforcer la sûreté de la plateforme.

Le risque de fraude, de ce fait, est drastiquement diminué. Les équipes de Kyriba, quant à elles, sont engagées en continu à mettre en conformité les protocoles d’authentification et les procédures de connexion avec les standards de sécurité de l’information établis par la Direction des Systèmes d’Information de chaque entreprise. C’est là un argument décisif qui illustre l’engagement de Kyriba pour la sécurité et la tranquillité d’esprit de ses utilisateurs.