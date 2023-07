La formation développeur web à distance qui cartonne avec Wild Code School !

Le suivi d’une formation développeur web à distance peut vous ouvrir la porte à de nombreuses possibilités. Il vous permet notamment d’exercer dans différents secteurs d’activité et de répondre à une demande qui ne cesse de grandir. Si un salaire particulièrement attractif et diverses opportunités entrepreneuriales vous intéressent, découvrez les offres de programmes de Wild code School !

Aujourd’hui, le développement web est essentiel dans tous les domaines professionnels et même dans le divertissement. Les nouvelles technologies se développent pour faciliter l’accès à des informations, offres, services et rendre les procédures plus souples.

Or, la conception et la maintenance des espaces virtuels requièrent les compétences d’un spécialiste dans le domaine. Elles nécessitent l’expertise d’une personne maîtrisant des langages de programmation informatique comme HTML, PHP, CSS ou JavaScript. Si vous avez envie de devenir ce fin connaisseur, vous pouvez vous tourner vers la formation développeur web à distance de la Wild Code School !

Quels sont les points forts de la Wild Code School ?

La Wild Code School est une école informatique innovante créée en 2013 par Anna Stépanoff. Cette dernière trouvait que le système éducatif classique était submergé par des cours théoriques. Elle a alors développé une pédagogie qui permet aux élèves de se préparer au monde professionnel par la théorie et la pratique. Elle s’appuie également sur la réalisation de projets et encourage la créativité, la solidarité et l’envie de réussir.

De plus, la formation développeur web à distance de la Wild Code School est offerte avec un accompagnement personnalisé vers l’emploi. Elle permet aux étudiants de connaître et d’apprendre toutes les compétences ainsi que les qualités nécessaires pour être développeur web. L’école véhicule trois principales valeurs : la passion, l’innovation et l’humanité. Elle dispose actuellement d’une communauté internationale de plus de 6 500 élèves qui sont ouverts à l’échange et à l’entraide.

Quels sont les programmes offerts par la Wild Code School ?

La Wild Code School propose quatre principaux domaines de formation :

des formations dans le développement web ;

des formations de webdesign;

des bootcamps en data analyse;

des formations en informatiques et cybersécurité.

Ses programmes peuvent être suivis à distance ou sur campus. Si vous souhaitez vivre une expérience d’apprentissage totalement immersive, vous avez intérêt à choisir le cursus en présentiel. Cependant, profiter d’un maximum de flexibilité et de personnalisation, il vous est conseillé de choisir les cours en ligne.

Pour quelles raisons opter pour la Wild Code School ?

En optant pour la Wild Code School, vous avez la possibilité d’obtenir une certification professionnelle reconnue par l’État. De plus, toutes les offres de cette école font preuve d’une transparence totale. Vous pouvez même consulter les avis de ses anciens élèves sur différentes plateformes telles que Google Reviews, SwitchUp ou Course Report. Pour la formation développeur web à distance, le taux d’insertion professionnelle est de 82 %.

Formation développeur web à distance chez Wild Code School : comment ça marche ?

Avec la Wild Code School, vous aurez l’opportunité de maîtriser les langages de programmation PHP, JavaScript et Java. Vous pouvez apprendre à concevoir la partie front-end et back-end d’une application accessible en ligne.

Au-delà des langages informatiques vous allez acquérir de solides connaissances en UX/UI. De plus, lors de la formation en 5 mois à distance vous aurez la possibilité de mettre en pratique avec des projets avec Symfony, Express et Spring.

La formation développeur web à distance dure 5 mois. Cependant, si vous avez un niveau avancé, vous pouvez choisir le cursus en alternance qui s’étend sur 12 mois.

À qui s’adresse la formation développeur web à distance ?

Vous pouvez parfaitement vous formez à la Wild Code School même si vous êtes débutant dans le domaine de la conception informatique. Aucun diplôme n’est requis pour accéder au cursus. La formation développeur web à distance est ouverte à toutes les personnes majeures (plus de 18 ans) souhaitant exercer ce métier d’avenir.

Comment être admis à la formation développeur web à distance de Wild Code School ?

Pour accéder aux cours en ligne de la Wild Code School, vous devez d’abord vous inscrire sur le site web officiel de l’école. Ensuite, vous êtes amené à planifier un rendez-vous et à vous présenter à un entretien de motivation. La notification d’acceptation vous sera envoyée dans les 10 jours qui suivent votre dépôt de candidature en ligne. En ce qui concerne les tarifs, la formation développeur web à distance coûte environ 7 500 euros (finançable CPF) et les contenus proposés sont accessibles à vie.