LayerOps lance sa nouvelle plateforme Cloud à Vivatech 2024

LayerOps a annoncé le lancement de sa première plateforme Multi Cloud & Hybrid Cloud à Vivatech. Cette innovation permet aux équipes informatiques de déployer et sécuriser leurs applications sans la complexité technique habituelle. La plateforme offre une solution efficace pour la gestion des services cloud. De ce fait, elle permet aux entreprises de se concentrer sur leur valeur métier tout en améliorant la résilience et la souveraineté des données.

Une solution à la complexité du Cloud multifournisseur

De nombreuses entreprises utilisent le cloud computing pour héberger leurs ressources informatiques, attirées par la flexibilité et l'économie d'échelle. Cependant, la dépendance à un seul fournisseur cloud peut poser des risques significatifs. Y compris les interruptions de service ou les pertes de données.

LayerOps propose une stratégie de cloud hybride et multicloud. Cette technique combine les avantages des fournisseurs privés et publics. Le but étant de maintenir une performance constante même en cas de défaillance d'un fournisseur.

LayerOps simplifie la gestion du Cloud pour les informaticiens

La plateforme de LayerOps masque la complexité des différents fournisseurs de services cloud. Elle permet aux entreprises de gérer leurs applications de manière plus efficace, avec une interface unique pour tous les environnements cloud.

La gestion inclut l'autoscaling, la supervision des performances et la gestion des accès. Par conséquent, elle facilite les opérations quotidiennes des équipes IT.

Avantages uniques de LayerOps dans le paysage Cloud

Nicolas Martinez, CEO de LayerOps, explique que la différence principale de LayerOps par rapport à la concurrence est sa capacité à agréger différents fournisseurs cloud. Cela permet une haute disponibilité et la flexibilité de basculer entre fournisseurs sans se soucier de la gestion technique. LayerOps propose également l'intégration de ressources privées. Ces ressources permettent une gestion plus souple des ressources informatiques selon les besoins de l'entreprise.

Bénéfices concrets pour les entreprises

LayerOps offre plusieurs avantages :

Souveraineté des données . Une solution française conforme aux normes RGPD assure que les données restent sous la juridiction préférée de l'entreprise.

. Une solution française conforme aux normes RGPD assure que les données restent sous la juridiction préférée de l'entreprise. Gestion simplifiée du cloud . Une gestion homogène de différents environnements cloud sans nécessiter une expertise technique approfondie pour chaque plateforme.

. Une gestion homogène de différents environnements cloud sans nécessiter une expertise technique approfondie pour chaque plateforme. Meilleure visibilité et contrôle . Une vue d'ensemble sur les ressources cloud qui aide à optimiser les coûts et améliorer la sécurité.

. Une vue d'ensemble sur les ressources cloud qui aide à optimiser les coûts et améliorer la sécurité. Fonctionnalités avancées. Un autoscaling basé sur le trafic, la planification des applications, la suppression automatique de ressources non utilisées et plus encore pour maximiser la productivité et la sécurité.

Un lancement stratégique à Vivatech

LayerOps présente officiellement sa solution lors de Vivatech. Ce lancement vise à attirer des premiers clients tels que des agences web, des développeurs et des grandes entreprises. Cet événement marque un moment clé pour LayerOps en soulignant son potentiel à transformer la gestion cloud pour les entreprises à travers le monde.

En somme, avec son approche innovante et ses fonctionnalités avancées, LayerOps se positionne comme un acteur clé dans le domaine des solutions cloud. Elle offrant aux entreprises la flexibilité, la sécurité et l'efficacité nécessaires pour naviguer dans l'écosystème numérique complexe d'aujourd'hui.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

