Ces lentilles IA alimentées par vos larmes vont vous transformer en cyborg

Les prouesses de la science et de la technologie ont atteint de nouveaux sommets avec l’introduction des lentilles IA, une révolution en matière de lentilles de contact. Elles ne se contentent pas de corriger la vue : elles sont aussi des fenêtres sur un monde augmenté, le tout alimenté de manière inattendue par vos larmes humaines. Si l’idée de devenir un cyborg vous fascine, voici tout ce que vous devez savoir sur ces lentilles révolutionnaires.

La science derrière les lentilles IA alimentées par des larmes

Depuis des décennies, les lentilles de contact ont servi principalement à corriger la vue. Cependant, les progrès technologiques ont encouragé les chercheurs à viser plus haut. Une équipe de l’Université technologique de Nanyang à Singapour a ainsi mis au point une batterie d’une épaisseur d’un micromètre. Ce mécanisme est capable d’alimenter des lentilles IA. Non seulement cela, mais cette batterie révolutionnaire est également exempte de fils et de métaux lourds toxiques.

Le revêtement de la batterie se compose de matériaux biocompatibles à base de glucose. Lorsque ces matériaux entrent en contact avec les ions sodium et chlorure présents dans les larmes, une réaction chimique se produit. Par conséquent, la batterie génère de l’électricité, permettant ainsi un rechargement continu des lentilles IA chaque fois que l’utilisateur cligne des yeux.

L’efficacité et endurance surprenantes d’une batterie innovante pour alimenter des lentilles

Bien sûr, l’épaisseur minuscule de la batterie pose la question de sa capacité énergétique. Il a donc été nécessaire de procéder à des tests. De fait, les résultats ont été plutôt impressionnants. En générant un courant de 45 microampères et une puissance maximale de 201 microwatts, la batterie semble suffisamment robuste pour alimenter les lentilles pendant la majeure partie de la journée.

Par ailleurs, des tests supplémentaires ont été effectués en utilisant une solution lacrymale simulée. Le but était de voir comment la durée de vie de la batterie pourrait être prolongée. Il s’est avéré que cette méthode peut prolonger la durée de vie de la batterie d’une heure supplémentaire pour chaque période de douze heures d’utilisation. En plus, cette batterie innovante a montré une endurance allant jusqu’à 200 cycles de charge et de décharge.

Perspectives et potentiel commercial des lentilles IA

En plus de ces avancées, l’équipe est déjà en pourparlers avec des fabricants de lentilles de contact. Le but est de commercialiser ce produit révolutionnaire. Toutefois, il ne s’agit pas simplement de vendre une nouvelle catégorie de lentilles. En effet, l’objectif est plus ambitieux. Imaginez des lentilles qui peuvent afficher des courriels ou des itinéraires directement dans votre champ de vision. Dès lors, la portée de ces lentilles IA dépasse largement celle d’un simple correctif visuel.

Incredible metaphor for a dystopian future

Le domaine des applications est vaste. De la navigation en temps réel aux notifications de réseaux sociaux, les possibilités semblent infinies. Cela souligne l’énorme potentiel commercial des lentilles IA alimentées par des larmes. Par conséquent, il ne serait pas surprenant de voir ces lentilles sur le marché dans un avenir très proche.