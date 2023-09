Les dernières tendances SAS Viya à découvrir au salon Big Data & AI à Paris

Chaque année en septembre, l’écosystème technologique se réunit pour explorer les dernières avancées en matière de données et d’intelligence artificielle, contribuant ainsi à accélérer la transformation des entreprises. Cette année, le rendez-vous est fixé au 25 et 26 septembre.

À mesure que les marchés deviennent de plus en plus compétitifs, l’analytique et l’IA demeurent les solutions de prédilection pour les entreprises en quête de décisions plus éclairées et de résultats améliorés, le tout dans un délai (toujours) plus court et de manière transparente. SAS, en tant que pionnier de l’analytique, a toujours été à l’avant-garde de l’innovation technologique, propulsant l’analytique et résolvant les défis métiers les plus complexes. Le salon Big Data & AI sera l’occasion idéale pour partager ces avancées avec la communauté.

Cette édition s’annonce, une fois de plus, comme incontournable pour les passionnés de nouvelles technologies. De plus, la présence de SAS au stand A35 est le moment pour examiner de plus près la puissance de SAS® Viya®, la plateforme d’IA et d’analytique plus productives.

Ce n’est pas pour rien qu’une entreprise indépendante, le Futurum Group, a révélé dans une étude comparative récente que SAS Viya est, en moyenne, 30 fois plus rapide que les alternatives commerciales et open source. Depuis des années, les analystes reconnaissent SAS Viya pour sa puissance dans les domaines de l’analytique et de l’IA, ayant fait ses preuves dans divers secteurs. Mais au-delà de sa reconnaissance sur le marché, SAS Viya est également devenue la plateforme analytique de choix pour l’équipe de France de rugby à XV !

Depuis 2021, SAS collabore étroitement avec le XV de France pour exploiter au mieux les données et ainsi améliorer leurs performances. La Fédération Française de Rugby a compris l’importance des nouvelles technologies dans le sport, et c’est pourquoi elle a choisi de s’associer à SAS. Les résultats parlent d’eux-mêmes : depuis que le XV de France a adopté SAS Viya, leur taux de réussite dépasse désormais les 90 % !

Parier sur l’intelligence artificielle pour transformer l’essai

Ces résultats le prouvent une fois de plus : l’analytique peut conférer un avantage concurrentiel significatif, que ce soit dans le domaine du sport ou des affaires.

Pour en savoir plus sur les secrets de l’équipe de France de rugby à XV, nous vous invitons à participer à la session plénière animée par Julien Piscione, Responsable du département des sciences du sport et de la performance à la Fédération Française de Rugby, le 25 septembre à 10 h 20. Il abordera l’innovation au service de la performance de l’équipe.

Ensuite, le 26 septembre à 15 h 30, assistez à notre atelier « IA et data dans le rugby International ». Au cours de cet atelier, Sahbi Chaieb, Data Scientist SAS, exposera les coulisses de la collaboration entre SAS et le XV de France, mettant en lumière les stratégies de jeu, l’optimisation de l’entraînement et le rôle essentiel des données.

Si vous voulez avoir plus d’informations, téléchargez notre livre blanc sur le partenariat avec la Fédération Française de Rugby.

Adopter une gouvernance idéale pour une IA de confiance

Au-delà de son utilisation dans le rugby, SAS Viya est également largement reconnu pour ses capacités d’explicabilité, ce qui constitue un atout majeur pour garantir la transparence et la responsabilité des décisions prises à partir des données. Effectivement, la vision de SAS est celle d’un monde dans lequel les données permettent aux individus de s’épanouir. Et cela exige des innovations responsables et dignes de confiance.

C’est pourquoi nous vous invitons également le 25 septembre à 17 h 30 à notre atelier intitulé « L’IA Responsable : les 4 éléments technologiques indispensables ». Animé par Mathieu Fabre, Systems Engineer pre-sales chez SAS, cet atelier démontrera comment SAS accompagne ses clients sur les quatre piliers fondamentaux de l’intelligence artificielle responsable : la gestion des données sensibles, la prévention des biais, l’explicabilité et la gouvernance.

Pendant les deux jours du salon, notre stand A35 accueillera une série de démonstrations variées pour explorer SAS Viya à travers différents scénarios : On parlera d’anticipation des catastrophes naturelles, de l’IA générative, d’analyses de contrats ou encore de cycles de vie analytique.

Visiter le stand de SAS sur le salon Big Data & AI à Paris, c’est découvrir toutes les possibilités d’une plateforme end-to-end qui répond aux promesses de l’IA et qui vous apporte une rapidité et une productivité inégalées. En bref, c’est franchir une nouvelle étape dans votre parcours analytique.