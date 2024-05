Les groupes de presse empochent des millions grâce aux accords avec OpenAI

Les négociations entre les groupes de presse et OpenAI battent leur plein. Les pourparlers visent à définir les modalités d'exploitation des productions médiatiques par les systèmes d'IA conversationnelle. Pour ces entreprises de presse, ces accords constituent une source de revenus substantielle.

OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a entamé des négociations avec de nombreux acteurs des médias dans le but de conclure des partenariats. Pour les groupes de presse, ces accords représentent une opportunité de diversifier leurs sources de revenus et d'assurer leur pérennité financière dans un paysage médiatique en constante évolution.

Des montants variables selon les groupes

Si le groupe Le Monde a récemment signé un contrat pluriannuel « significatif » avec OpenAI, d'un montant estimé entre 2 et 3 millions d'euros par an, d'autres acteurs internationaux ont négocié des sommes bien plus conséquentes. C'est le cas de News Corp, propriété de la famille Murdoch, qui aurait conclu un accord d'environ 250 millions de dollars sur cinq ans avec l'entreprise californienne.

Face à ces disparités, certains acteurs français du secteur de la presse souhaitent une démarche commune. L'Alliance de la presse d'information générale (Apig), regroupant près de 300 titres, envisage d'adresser prochainement un courrier à OpenAI, mais aussi à Mistral et à Google, dans le but d'ouvrir des négociations collectives.

De son côté, l'Agence France-Presse (AFP) est actuellement en discussion avec plusieurs entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. L'objectif affiché est de parvenir à un accord avant l'été prochain.

Une utilisation encadrée des contenus médiatiques

Au cœur de ces négociations se trouve la question de l'utilisation des contenus journalistiques par les modèles de langage tels que ChatGPT ou Gemini. Il s'agit à la fois de réglementer l'exploitation des archives et des articles d'actualité pour l'entraînement de ces systèmes, mais également d'encadrer la reprise de ces contenus dans les réponses générées.

Les enjeux sont de taille, puisque ces accords pourraient avoir un impact significatif sur le trafic et les audiences des médias traditionnels. Dans ce contexte, les discussions en cours visent à trouver un équilibre permettant de préserver les intérêts de toutes les parties prenantes.

