Les meilleurs films des années 2020, recréés en version Disney par l’IA

Quand on évoque Disney, on pense souvent aux contes de princesses et de princes. Mais imaginez si les grands films de 2020, tels que Top Gun, Avatar ou Dune étaient transformés par l'IA en versions Disney. Lequel de ces films revisités choisiriez-vous ?

Récemment, l'IA a imaginé les princesses à la manière de Dragon Ball, et je trouve le résultat très impressionnant avec leurs muscles saillants et leurs visages charmants. Aujourd'hui, nous passons aux grands films populaires de 2020, transformés en version Disney par l'intelligence artificielle. Voyons ce que cela va donner.

Dune Partie 2, version Disney générée par l'IA

On commence par le film Dune Partie 2. Cette suite très attendue est l'adaptation du roman « Dune » de Frank Herbert.

Réalisée par le même réalisateur que la première partie sortie en 2021, elle offre une continuation fascinante de l'histoire. Paul Atréides, le seul survivant de la Maison Atréides avec sa mère, rejoint les Fremen, peuple autochtone d'Arrakis, en quête de vengeance.

Il doit donc choisir entre son amour pour Chani, une Fremen, et son désir de revanche. Tout en jonglant avec ces dilemmes, il tente d'éviter de déclencher une guerre sainte prédite dans ses visions du futur, une tâche difficile et cruciale pour préserver la paix.

Voici Dune Partie 2 revient avec une touche Disney par l'IA :

Napoléon – L'épopée d'un empereur

Ensuite, Napoléon, un film captivant américano-britannique réalisé par Ridley Scott, qui a fait ses débuts en 2023. Cette production d'Apple Studios met en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle de l'emblématique empereur Napoléon Bonaparte.

Le film commence par nous plonger dans les premières années de Napoléon en tant qu'officier ambitieux.

Puis, nous le suivons au fur et à mesure qu'il gravit les échelons du pouvoir et étend son empire à travers d'impressionnantes conquêtes territoriales. Sa chute tragique et son exil sur l'île de Sainte-Hélène viennent clôturer ce récit épique.

Voici Napoléon version Disney par l'IA :

Oppenheimer : l'homme derrière la bombe

Sorti en 2023, Oppenheimer est un film britannico-américain réalisé par Christopher Nolan. Adapté de l'œuvre de Kai Bird et Martin J. Sherwin, ce biopic retrace la vie de Robert Oppenheimer, souvent surnommé le « père de la bombe atomique ».

Le récit en question, présenté de manière non linéaire, commence par son ascension entre les années 1920 et 1940. Ensuite, il explore son audition de sécurité en 1954.

Et finalement, il se concentre sur une audience sénatoriale en 1959, cette dernière séquence étant mise en relief par un tournage en noir et blanc, qui ajoute à la tension dramatique.

Voici Oppenheimer version Disney par l'IA :

Barbie : une poupée dans un monde moderne

En 2023, Margot Robbie prendra vie en tant que Barbie dans une adaptation très attendue. Le film revisite le personnage iconique en une femme moderne explorant un monde d'aventures.

Cette nouvelle version vise à capturer l'esprit d'indépendance et de découverte qui a rendu Barbie célèbre. Avec une équipe créative dynamique, le film espère redéfinir ce personnage bien-aimé pour les nouvelles générations.

Voici Barbie revient avec une touche Disney par l'IA :

« Avatar : The Way of Water », dans la peau de Disney grâce à l'IA

La suite de « Avatar » nous replonge dans le monde enchanteur de Pandora avec une touche Disney. Les interactions entre Na'vi et humains sont transformées en leçons sur la coexistence et le respect de la nature.

Les effets visuels, spectaculaires et colorés, ainsi que les narrations immersives, élargissent l'univers de Pandora pour le rendre encore plus magique et invitant.

Voici Avatar version Disney par l'IA :

Mission Impossible – Fallout – un spectacle d'action enchanté

Sorti en juillet 2018, le sixième chapitre de Mission Impossible, réalisé par Christopher McQuarrie, met en vedette Tom Cruise dans le rôle de l'agent Ethan Hunt.

Le film suit Hunt et son équipe alors qu'ils tentent de prévenir une catastrophe mondiale après une mission ratée. Reconnu pour ses scènes d'action époustouflantes et un scénario haletant, « Fallout » est considéré comme l'un des meilleurs volets de la série.

Voici de Mission Impossible revient avec une touche Disney par l'IA :

Top Gun : Maverick, version Disney par l'IA

Sorti en mai 2022, Top Gun : Maverick marque le retour de Tom Cruise dans son rôle emblématique. D'abord, le film montre Maverick formant une nouvelle génération de pilotes de chasse. Parallèlement, il affronte ses propres défis personnels.

Grâce à des scènes de vol spectaculaires et une bande-son captivante, le film procure une expérience immersive. Il séduit à la fois les fans de longue date et les nouveaux spectateurs, enrichissant l'héritage légendaire de Top Gun.

Voici Top Gun : Maverick version Disney par l'IA :

Personnellement, je trouve Dune Partie 2 très impressionnant. Et vous, lequel préférez-vous ? Dites-nous en commentaire.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.