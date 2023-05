Les meilleurs outils pour améliorer son orthographe

Différents outils sont actuellement disponibles pour améliorer son orthographe. Tel est notamment le cas des logiciels de correction, de quelques applications, des vidéos YouTube et des exercices en ligne.

Les fautes de français peuvent avoir des impacts négatifs sur la vie professionnelle d’une personne ou d’une entreprise. En effet, elles sont susceptibles de mettre en doute la crédibilité de ses propos et ses compétences techniques. Elles donnent une mauvaise image à son recruteur, son employeur, ses collègues, sa clientèle ou ses partenaires. Si la carrière d’un individu est en jeu ou s’il est tenu de faire particulièrement attention à la qualité de ses écrits, il a intérêt à améliorer son orthographe grâce à des outils à la fois simples d’utilisation et performants.

Les logiciels de correction

Il existe actuellement de nombreux logiciels qui sont conçus pour fonctionner comme une extension d’un navigateur web. Ceux-ci permettent de rédiger des textes fluides et sans fautes partout sur Internet. Ils sont parfaits pour éviter toutes les erreurs typographiques, grammaticales ou syntaxiques dans les mails importants, les messages sur les réseaux sociaux et les publications sur les plateformes de partage. Dans la plupart des cas, ce genre d’outil peut également être intégré à Microsoft Office et la suite Google. Bref, en utilisant un correcteur d’orthographe performant, vous avez l’opportunité de prouver votre sérieux, vos compétences et votre professionnalisme dans votre domaine. Vous allez gagner en crédibilité tout simplifiant votre vie à l’écrit.

Les applications pour améliorer son orthographe

Tout comme les logiciels de correction, les applications pour améliorer son orthographe abondent actuellement sur le marché. Voici la seule différence entre ces deux outils : le premier est destiné aux ordinateurs, tandis que le second est dédié aux smartphones. Parmi cette deuxième catégorie, il y a :

Projet Voltaire ;

Orthofolie ;

iDictée ;

Cordial Pocket ;

Conjugueur ;

Larousse ;

Conjuquizz ;

Orthosens.

Quand certains de ces outils sont accessibles gratuitement pour les téléphones Android et iOS, d’autres sont payants. Par ailleurs, ils peuvent être uniquement disponibles sur Android ou sur iOS.

Les vidéos YouTube

Les vidéos YouTube présentent une autre opportunité d’améliorer son orthographe. En effet, différentes chaînes sur cette célèbre plateforme permettent d’apprendre à éviter les fautes de français de manière ludique ou de façon plus formelle. Par exemple, si vous aimez bien rire tout en développant vos connaissances, vous pouvez opter pour les contenus d’« Aurore et Jean-Jacques ». En revanche, si vous préférez vous attaquer sérieusement à vos leçons, vous ferez mieux de choisir la chaîne « Orthographe TV » ou celle de Valérie Strohmenger.

Les exercices en ligne

Pour améliorer son orthographe, il est également possible de se servir des exercices en ligne et des quizz sur des thèmes précis proposés par plusieurs sites internet. Ce genre d’outil est particulièrement adapté à ceux qui privilégient les pédagogies interactives. Autrement dit, il convient aux personnes qui veulent connaître leurs faiblesses et leurs fautes de français les plus récurrentes.

Le Bescherelle et les dictionnaires

Le Bescherelle et les dictionnaires comme Larousse ou Robert restent des classiques pour améliorer son orthographe. Ils sont incontournables pour maîtriser les règles de grammaire, de conjugaison et de syntaxe ainsi que pour découvrir le véritable sens de certains mots soulevant des doutes.