Comment Levi’s va remplacer les mannequins de couleur par l’IA

Levi’s, la célèbre marque de jeans, a annoncé une initiative novatrice pour remplacer les mannequins de couleur par l’Intelligence Artificielle. Cela a pour objectif d’améliorer l’inclusivité et de diversifier les présentations de mode tout en utilisant la technologie de pointe.

Cette initiative a suscité des réactions mitigées de la part du public. Certains salue l’engagement de Levi’s en faveur de l’inclusion. D’autre craignent que l’utilisation de l’IA pourrait mettre en péril certaines carrières. Dans tous les cas, Levi’s marque une avancée majeure dans l’industrie de la mode en utilisant l’IA pour la présentation de ses produits.

Levi’s : l’IA pour créer des modèles de vêtements inclusifs

Levi's partnership with a fashion AI company strikes some as gauche. https://t.co/NRJW9C9KZS — Popular Science (@PopSci) April 3, 2023

Levi’s a récemment déclaré qu’il allait bientôt expérimenter des modèles de vêtements créés avec l’assistance de l’IA. Cela permet d’améliorer l’expérience d’achat en ligne. Le partenariat avec Lalaland.ai, un studio de mode numérique utilisant l’IA pour des modèles très réalistes, est critiqué. Levi’s a expliqué que l’objectif était de promouvoir la diversité en offrant un choix de modèles de vêtements plus inclusifs.

Cela couvrirait un éventail plus large de types de corps, d’âges, de tailles et de couleurs de peau. Actuellement, les produits Levi’s sont montrés sur un seul modèle de vêtement sur leur application ou leur site web. Par conséquent, créer des modèles de vêtements générés par l’IA pourrait améliorer l’inclusivité de la présentation des produits en ligne. Cependant, des interrogations subsistent quant à la personnalisation et à la durabilité de cette plateforme de modèles d’IA.

Levi’s : combinaison d’IA et mannequins

Le choix de Levi’s de s’associer avec Lalaland.ai, une entreprise de technologie, a soulevé des inquiétudes quant à l’utilisation de l’IA pour la photographie de produits. Bien que Levi’s ait licencié des employés pour réduire les coûts, il a nié avoir remplacé les mannequins humains par l’IA. La société affirme que cela n’affecte pas les préoccupations de diversité, d’équité et d’inclusion.

Par ailluers, le directeur mondial de la stratégie numérique de Levi’s a souligné les avantages de l’IA pour améliorer l’expérience client. Cependant, il a également clarifié que cela ne remplacerait pas les mannequins humains ou les séances de photos en direct. Grâce à Lalaland.ai, Levi’s pourrait publier rapidement des images de produits tout en respectant les normes de l’industrie photographique.

Utilisation de l’IA pour une production performante et écologique

Levi’s a entamé une exploration de l’utilisation de l’IA dans de multiples domaines, tels que la fabrication, la commercialisation. En collaboration avec des entreprises technologiques, La société a créé des solutions de production plus performantes et écoresponsables, et des logiciels d’analyse de données.

Concernant la vente, Levi’s a intégré un chatbot IA sur son site pour aider les clients à trouver des produits en fonction de leur style. Cependant, l’entreprise a utilisé l’IA pour optimiser sa chaîne d’approvisionnement en prédisant la demande future et en ajustant la production.

De manière générale, Levi’s poursuit l’exploration des possibilités de l’IA dans toutes les facettes de ses activités. Cela devrait lui permettre de rester en compétition sur le marché en satisfaisant les attentes des clients de façon plus performante.