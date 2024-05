L’implant cérébral de Neuralink d’Elon Musk déraille ! Voici les risques encourus

Une innovation considérable pour l'humanité, tel est l'objectif d'Elon Musk avec sa puce cérébrale Neuralink. Pourtant, le premier implant s'est détaché du patient. Les équipes de Musk tentent désormais de corriger cette défaillance. Tout savoir.

Noland Arbaugh. Ce nom est assez nouveau pour certains. Cependant, cet homme n'est pas méconnu des adeptes de la high-tech. En effet, Arbaugh est le premier patient à bénéficier du Neuralink d'Elon Musk. Cette puce cérébrale était nécessaire pour pallier ces capacités motrices. Le patient était tétraplégique depuis huit ans. L'implant de Musk lui permettait alors de contrôler différents objets, comme une souris d'ordinateur. Il arrivait même à jouer aux échecs. Pourtant, certains fils conjonctifs de son Neuralink se sont détachés de son cerveau.

Un incident qui entravait l'efficacité du Neuralink

Selon les équipes d'Elon Musk, cette situation réduisait considérablement la performance de l'implant. Noland Arbaugh mettait plus de temps à exécuter ses mouvements habituels.

Le nombre de bits/secondes diminuait alors après le détachement des 64 fils concernés. Comme toujours, Musk et ses spécialistes ont trouvé une solution.

« En réponse à ce changement, nous avons modifié l'algorithme d'enregistrement pour qu'il soit plus sensible aux signaux de la population neuronale, amélioré les techniques pour traduire ces signaux en mouvements de curseur et amélioré l'interface utilisateur. Ces modifications ont produit une amélioration rapide et durable du bit/seconde, qui a désormais dépassé les performances initiales de Noland » explique les ingénieurs de Neuralink.

Le détachement de ces fils n'a eu aucun impact sur l'état de santé de Noland. Toutefois, l'entreprise d'Elon Musk avait l'intention de retirer la puce. Cette approche remettait considérablement en question la fiabilité de cette innovation, qui était censée devenir une référence d'ici peu. En effet, Elon Musk a déjà plusieurs concurrents dans le secteur des puces cérébrales. Synchron, Motif Neurotech, Precision Neuroscience, etc. Ces sociétés ont toutes des propositions de taille pour détrôner le Neuralink.

L'avenir de la médecine ?

Noland Arbaugh est le premier patient à bénéficier du Neuralink. L'utilisation de cet implant était un véritable changement pour cet homme qui a perdu l'usage de ses membres. Et il n'est pas le seul à être dans cette situation de handicap. La puce cérébrale de Musk était alors un second souffle pour lui.

« Vous m'en donnez trop, c'est comme une surcharge de luxe, je n'ai pas été capable de faire ces choses depuis huit ans, et maintenant, je ne sais pas par où commencer et où allouer mon attention », exprime Noland après l'implantation du Neuralink dans son cerveau.

Certes, le Neuralink a rencontré un petit problème avec ce détachement de fils. Mais l'entreprise a considéré cet incident comme une opportunité. Elle a réussi à booster la performance de la puce, en modifiant quelques lignes dans l'algorithme.

D'autres tests sont nécessaires pour s'assurer de la fiabilité du Neuralink. Après cette phase, cette puce cérébrale pourrait être utilisée à grande échelle. En cas de réussite, plusieurs patients pourront retrouver une meilleure qualité de vie avec cette innovation.

