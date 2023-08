LinkedIn pris d’assaut par les hackers : protégez vite votre compte !

LinkedIn est actuellement en proie à des attaques de hackers qui bloquent l’accès des abonnés à leur compte. Nous faisons le point sur la situation : quelles sont les tactiques utilisées par les attaquants et comment les utilisateurs peuvent-ils se protéger.

Comment se manifestent les attaques ?

De nombreuses webzines tech ont rapporté une recrudescence ce mois-ci des cyberattaques ciblant LinkedIn, la plus importante plateforme de réseautage professionnel. Le réseau social est devenu la cible d’une campagne massive de piratage de comptes. De nombreux utilisateurs n’ont pu accéder à leur compte du jour au lendemain.

LinkedIn Suffers 'Significant' Wave of Account Hacks: https://t.co/ktv2tSlH7V by Elizabeth Montalbano — Dark Reading (@DarkReading) August 17, 2023

Les attaques se sont intensifiées au point où les requêtes de recherche liées au piratage de compte LinkedIn ont augmenté de plus de 5 000 %. Des webzines tech comme Help Net Security (Croatie) ou encore Numerama (France) évoquent un flot de témoignages d’utilisateurs ayant perdu leur compte.

Pour certains abonnés, leur compte ont été tout bonnement supprimés. Pour d’autres, les hackers ont changé leur identifiants, ce qui leur permet de prendre le contrôle des comptes. D’autres affirment avoir reçu une demande de rançon en échange des nouveaux identifiants.

LinkedIn : comment les hackers accèdent à vos comptes ?

D’après les observations des experts en cybersécurité, les hackers combinent plusieurs méthodes pour cibler les abonnés LinkedIn dans cette campagne d’attaque. Ils peuvent accéder aux comptes via des identifiants obtenus lors d’une précédente violation de données.

Les hackers usent également de la technique de l’attaque par force brute. Cette méthode consiste à « deviner » le nom d’utilisateur et les mots de passe pour obtenir un accès non autorisé à un système. Certains attaquants utilisent des applications et des scripts pour mener cette attaque.

Une fois que les pirates ont accès aux comptes, ils changent rapidement l’adresse email et le mot de passe associés, empêchant les titulaires d’accéder à leur compte. Les hackers peuvent demander des rançons. Ils peuvent également utiliser les comptes détournés pour mener des attaques d’ingénierie sociale, diffuser des contenus malveillants ou collecter des données sensibles.

Comment protéger votre compte LinkedIn ?

Renforcez la sécurité de votre compte LinkedIn pour vous protéger des hackers. Pensez à utiliser l’authentification deux facteurs. La méthode 2FA vous protège efficacement contre de nombreuses menaces de sécurité qui ciblent les mots de passe et les comptes des utilisateurs.

L’authentification à double facteur est particulièrement efficace contre le phishing, les attaques par force brute, l’exploitation des informations d’identification, etc. Utilisez également un mot de passe fort pour votre compte LinkedIn.

Un mot de passe fort est un mot de passe long. Plus c’est long, mieux c’est ! Mélangez également les lettres majuscules et minuscules, puis intégrez des chiffres et des symboles. Évitez d’utiliser des mots qui pourraient révéler des informations personnelles, comme les surnoms ou les dates (naissance, mariage…).

Les plateformes ont clairement leur part de responsabilité dans la sécurisation de leurs sites Web et applications mobiles. Néanmoins, chaque utilisateur doit également prendre ses responsabilités pour maintenir une présence en ligne sécurisée.