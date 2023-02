Comment l’intelligence artificielle pourrait améliorer l’expérience client de votre e-commerce ?

L’intelligence artificielle est une branche de la science informatique qui gagne de plus en plus de place dans de nombreux secteurs d’activités professionnelles. Dans l’industrie de l’e-commerce, par exemple, elle commence à transformer les méthodes de travail et les systèmes de management. Elle offre également plusieurs fonctionnalités permettant d’améliorer l’expérience client d’un cybercommerce.

Selon les études menées par les experts en la matière, l’intelligence artificielle est capable d’améliorer l’expérience client d’un e-commerce et de favoriser la réduction des coûts. Elle permettrait de développer rapidement le business des entrepreneurs qui décident d’investir dans l’innovation technologique. Voici la question à se poser : comment cette IA fonctionne-t-elle pour procurer des avantages significatifs aux entreprises ? Les réponses dans les lignes suivantes.

Qu’est-ce qu’une « intelligence artificielle » ?

L’intelligence artificielle peut se définir comme l’ensemble des théories et des techniques visant à réaliser des systèmes capables de simuler les facultés cognitives de l’être humain. Elle a pour principal objectif de créer des machines parfaitement autonomes qui sont en mesure de penser, d’apprendre et d’agir par elles-mêmes. Néanmoins, certaines d’entre elles sont fabriquées pour exécuter des fonctions particulièrement déterminées qui, à la base, ne pouvaient être accomplies que par l’Homme.

Ces dernières années, l’intelligence artificielle a énormément évolué. Elle est aujourd’hui capable de comprendre le langage humain et de reconnaître des objets ainsi que des visages. En faisant référence à une base de données existante, elle est aussi en mesure d’établir des prévisions et d’émettre des recommandations précises. Les sites qui recensent les opinions comme https://gowork.fr/selection peuvent notamment utiliser l’intelligence artificielle dans le but d’orienter au mieux les suggestions émises pour leurs utilisateurs. Si un internaute donne une bonne note à un service, par exemple, la plateforme utilisant l’IA fera en sorte de proposer des services similaires. La plupart des commerçants électroniques se servent de cette technique de personnalisation des recommandations.

De quelle manière l’intelligence artificielle transforme-t-elle l’industrie de l’e-commerce ?

Nombreux sont les sites d’e-commerce mondialement renommés qui utilisent des systèmes d’intelligence artificielle. Tel est notamment le cas d’Amazon qui en fait usage pour formuler des suggestions personnalisées de produits à chacun de ses clients. Alibaba, lui, en profite pour lutter plus efficacement contre les contrefaçons et les fraudes sur sa plateforme de vente en ligne. L’eBay, quant à lui, fait en sorte d’optimiser au maximum l’expérience client de son site vitrine. En réalité, les possibilités offertes par l’IA sont infinies, tout comme l’imagination de l’être humain. Elle dispose encore d’un immense potentiel à exploiter et est déjà appréciée pour :

sa grande disponibilité (24 h sur 24 et 7 jours sur 7) ;

sa facilité d’utilisation ;

son accessibilité illimitée dans l’espace.

L’intelligence artificielle permet à tous les commerçants électroniques d’atteindre leurs objectifs rapidement et à moindre coût. Elle peut leur octroyer un avantage concurrentiel significatif et améliorer leur productivité à plus de 40 %. Elle rehausse également les exigences et fait évoluer les comportements des consommateurs, ce qui risque d’évincer du marché ceux qui n’arrivent pas à satisfaire les besoins de leurs clients.

Le même phénomène se produit sur le marché de l’emploi. Les candidats jugent désormais les recruteurs par leur capacité à répondre aux attentes de leurs salariés. D’ailleurs, grâce à Internet, ils ont accès à des Avis sur les entreprises renommées, ce qui est utile pour se faire une idée sur une organisation particulière. Ce genre d’informations peut être utilisé par l’intelligence artificielle afin d’améliorer l’expérience professionnelle des salariés.