Ces lunettes font fuir les moustiques, et c’est une invention française !

La France regorge d’inventeurs doués et de créations surprenantes. La dernière en date ? Des lunettes, simples en apparence, mais dotées d’une capacité remarquable : éloigner les moustiques. Découvrez cette super invention qui mélange utilité et style.

Deux visionnaires français, Didier Janot et Antoine Quinzin, ont dévoilé une innovation optique exceptionnelle, mariant élégance et utilité. Leurs lunettes révolutionnaires, baptisées Aloha, vont bien au-delà de la simple correction visuelle. Elles sont équipées d’une technologie de micro-encapsulation capable de repousser efficacement les moustiques, les tiques et même les poux. Explorez avec nous cette invention française extraordinaire et ses implications prometteuses.

Aloha : élégance, protection contre les moustiques et fragrances enchanteresses

Didier Janot et Antoine Quinzin, les cerveaux prolifiques de la société 15-1 Diffusion, ont fusionné esthétisme et praticité. Les lunettes Aloha, loin d’être un simple outil de correction visuelle, intègrent une technologie de micro-encapsulation repoussant moustiques, tiques et même poux. « En plus de la correction visuelle, ces lunettes proposent une défense contre les moustiques, » s’enthousiasme Didier Janot.

Et la magie ne s’arrête pas là. Ces lunettes, en plus de chasser les moustiques, peuvent diffuser le doux sillage de votre parfum préféré. Cet atout les a propulsées sous les projecteurs au Salon mondial de l’Optique à Paris. Depuis, nombreuses sont les entreprises qui souhaitent collaborer avec 15-1 Diffusion. Car oui, cette technologie n’est pas cantonnée aux lunettes. Elle est adaptable sur divers matériaux : du textile au bois, en passant par le verre, ouvrant la porte à d’innombrables applications.

En 2024, des lunettes françaises pour voir clair et repousser les moustiques

2024 s’annonce comme l’année des lunettes anti-moustiques. Les modèles proposés par Didier et Antoine ne se contenteront pas d’offrir une vue parfaite. Ils protégeront activement contre les moustiques et les poux. Didier Janot promet que cette technologie s’intégrera à diverses gammes de lunettes, offrant ainsi une option accessible à tous.

Outre les lunettes, les deux associés ont d’autres rêves en tête. L’établissement d’un laboratoire de recherche à Reims est en discussion. Et imaginez d’autres utilisations : un doudou diffusant l’odeur apaisante d’une maman, ou une tente repoussant activement les moustiques. Ce duo, avec ses lunettes pionnières, promet encore bien des surprises.