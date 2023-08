Vous avez un Mac ? Gare à ce malware qui peut le contrôler à distance !

Les utilisateurs de Mac sont désormais vulnérables à un nouveau type de logiciel malveillant : le malware hVNC.

Récemment, le Mac est victime des nouveaux malwares nommés hVNC. Ces logiciels malveillants offrent aux pirates la possibilité de s’infiltrer discrètement dans un Mac non sécurisé à distance, sans éveiller de soupçons.

Menace inédite sur Mac : le malware hVNC

L’univers digital est un véritable champ de bataille pour la cybersécurité. Guardz, expert dans le domaine, a récemment décelé un malware astucieux attaquant les utilisateurs de Mac. Baptisé hVNC, pour Hidden Virtual Network Computing, ce programme malveillant s’apparente à un VNC.

Or, contrairement à ce dernier, usuellement employé pour un dépannage à distance, le hVNC opère dans l’ombre. Il se faufile sans l’autorisation de l’utilisateur.

Le forum russe Exploit, connu pour ses activités illégales, le commercialise à 60 000 dollars à vie. Une fois en place, le hVNC vole des informations personnelles, des données financières et des identifiants. Il résiste même aux redémarrages du système et aux tentatives de suppression.

La cybersécurité des utilisateurs de Mac devient de plus en plus tendue

Depuis avril, le Mac est déjà affecté par ce malware. Pendant ce temps, le hVNC fonctionne sur une variété de versions de macOS, de la version 10 à la version 13.2. Selon Guardz, un membre prolifique du forum Exploit, connu sous le pseudonyme de RastaFarEye, en serait le développeur. Ce dernier a déjà une variante hVNC pour Windows à son actif.

Cette révélation suit celle du logiciel malveillant ShadowVault en juillet, qui s’en prend lui aussi exclusivement aux appareils macOS. D’après Dor Eisner, PDG et co-fondateur de Guardz, l’augmentation de tels outils sur les forums clandestins indique une hausse imminente des cyberattaques sur Mac.

HVNC malware silently takes over macOS machines https://t.co/M4eGxXqtKs — Threat Intelligence (@threatintel) August 2, 2023

Autrefois considéré comme sûr, le système macOS est de plus en plus visé. Les petites et moyennes entreprises utilisant ce système doivent donc redoubler de vigilance face à l’évolution rapide du paysage des menaces numériques.