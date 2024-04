Elle achète un Mac d’occasion : l’historique internet n’a pas été effacé et…

L'achat d'un produit d'occasion s'avère moins cher dans la majorité des cas. Cette utilisatrice a alors suivi cette voie. Certes, elle a eu un Mac d'occasion fonctionnel pour son budget. Mais l'ancien propriétaire n'a pas effacé l'historique. Une mauvaise surprise, qui illustre parfaitement les habitudes de certaines personnes sur internet.

Black Market est la plateforme de référence pour les produits d'occasion. C'est une opportunité en or pour avoir un appareil high-tech à petit prix. Mac, tablette, laptop, ou autres, on peut trouver des biens adaptés à son budget. Mais dans de rares cas, on y rencontre de mauvaises surprises. Accrochez-vous.

Un Mac d'occasion livré avec son historique internet

Cette utilisatrice a vécu une mauvaise expérience à l'ouverture de son Mac d'occasion. Comme tous les membres de la plateforme Black Market, elle ne s'attendait pas à un produit flambant neuf. Au lieu d'avoir un produit de mauvaise qualité, Black Market a livré un Mac presque neuve. Toute contente, elle n'a pas tardé à le démarrer. C'était le début de la descente aux enfers.

Les produits sur Black Market sont souvent reconditionnés pour assurer la qualité de son service. Mais depuis janvier 2024, une vague de réaction a secoué la plateforme. En effet, les propriétaires du site ne reconditionnent pas les produits. Ils font appel à d'autres entreprises pour accomplir cette mission.

Logiquement, il y a certaines failles dans ce système. Parfois, les clients obtiennent des produits défectueux. Il y avait même des cas où les acheteurs ne recevaient pas leurs commandes.

Vous commencez à connaître la surprise que cette utilisatrice a eue avec son Mac. Les spécialistes en charge du reconditionnement n'ont pas effacé l'historique internet. En ouvrant son navigateur, la malheureuse élue est tombée sur plusieurs sites pornographiques.

Elle n'a pas tardé à publier son expérience sur X (anciennement Twitter). Quelques minutes après sa publication, les internautes ont commencé à réagir.

Cette situation illustre de plus en plus les habitudes humaines

Certains ont rigolé, d'autres ont été terrifiés par cette expérience. Mais dans tous les cas, cette situation montre l'attrait de certaines personnes pour la pornographie.

Pourtant, le cas de cette utilisatrice illustre la négligence des spécialistes de Black Market concernant la qualité de leur service. On attend encore leur réaction après cette publication sur X.

Selon vous, est-ce qu'on doit toujours se fier à ses plateformes de vente de produits d'occasion ? À mon avis, si on a le budget adéquat, il est recommandé d'acheter des appareils neufs. Là, on est sûr d'avoir un appareil immaculé, loin des mauvaises surprises.

