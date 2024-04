Non, GTA6 n’est pas dispo sur macOS : ce malware vise les fans d’Apple

Les hackers surfent sur la tendance afin d'amadouer les plus inattentifs. Récemment, ces pirates informatiques ont créé un malware. Ce dernier se cache derrière une version piratée GTA6 sur macOS. Une fois que la cible cède, le malware va extraire toutes les données sensibles. Faites très attention.

GTA6, le jeu le plus attendu du monde, a inondé les actualités. Forcément, cet engouement va attirer l'attention des hackers. Ces derniers n'ont pas tardé à réagir. Ils ont créé un malware sophistiqué qui se dissimule dans un fichier basé sur le jeu. Les cibles sont les utilisateurs de macOS désirant jouer à GTA6. Cependant, Rockstar n'a jamais annoncé une sortie sur PC, ou sur ce système d'Apple.

Tout commence par un fichier DMG. Ce dernier ressemble au programme d'installation des logiciels. Pourtant, il comporte le malware GTA6 sur macOS. Ce virus informatique est aussi connu sous le nom de PSW. Avec l'engouement de ce jeu de Rockstar, la cible a tendance à baisser sa garde. L'attaque peut démarrer.

Le programme incite l'utilisateur à contourner Gatekeeper. Ici, l'intéressé sera invité à saisir le mot de passe système. Cette étape fait partie intégrante de l'installation, selon le fichier GTA6.

Une fois que la victime lance le programme, le malware se déploie automatiquement dans le système d'exploitation. Il libère d'abord AppleApp, qui envoie une requête GET vers une URL spécifique. Ensuite, le malware va télécharger toutes les données sur l'espace de stockage local. Les mots de passe sont les fichiers les plus attaqués. Mais ce n'est pas tout. Les hackers ont aussi la possibilité d'extraire les données des navigateurs. Historiques, identifiants de connexion, cookies, et même les cryptomonnaies.

« Le malware parcourt les répertoires système, à la recherche de données précieuses telles que les cookies, l'historique des formulaires, les informations de connexion des navigateurs Web populaires, notamment Chrome, Firefox, Brave, Edge, Opera et OperaGX. De plus, il recherche la liste des serveurs récents dans FileZilla, les bases de données macOS Trousseaux d'accès et les portefeuilles » détaille Moonlock, le service de cybersécurité chez Apple.

La vigilance est le moyen le plus efficace pour éviter ce malware GTA6 sur macOS. En effet, Rockstar n'a pas encore sorti le jeu. Le géant américain a juste publié un trailer pour annoncer son produit. Et c'est tout. Il faudrait attendre l'année 2025, voire 2026 pour jouer à cette merveille.

De son côté, Moonlock a aussi donné quelques conseils pour sécuriser le système d'exploitation. La technique est très simple, il ne faut jamais négliger les notifications de Gatekeeper. Ce dernier est le rempart contre les attaques informatiques sur macOS.

Enfin, il faut toujours s'assurer de la légitimité des programmes. L'analyse des fichiers est la méthode la plus recommandée. Dans certains cas, l'installation d'un antivirus s'avère nécessaire. Il existe plusieurs modèles assez efficaces sur internet. A vous de les trouver pour protéger votre ordinateur Mac.

